Araç kiralama devi resmen satıldı

2022 yılında araç kiralama sektörüne adım atan Getir Araç, rekabet ettiği platformlardan TikTak tarafından satın alındı.

Anadolu Grubu, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, satış sürecinin 3 Ekim 2025 tarihi itibarıyla tamamlandığını duyurdu. Açıklamaya göre, Çelik Motor Ticaret A.Ş. Getir Araç'taki yüzde 25'lik payını, Getir Perakende Lojistik A.Ş. ise yüzde 75'lik payını devretti. Böylece, Getir Araç'ın sermayesini temsil eden hisselerin yüzde 100'ü TikTak Yeni Nesil Ulaşım Çözümleri ve Araç Kiralama A.Ş.'ye geçti.

ÇELİK MOTOR'UN PAYI 5,51 MİLYON DOLAR KARŞILIĞINDA SATILDI

KAP açıklamasında, Çelik Motor'a ait yüzde 25'lik hisse payının satış bedelinin 5 milyon 510 bin dolar olarak belirlendiği belirtildi. Söz konusu tutarın, taraflar arasında belirlenen ödeme planı kapsamında tahsil edileceği ifade edildi.

MUBADALA TÜRKİYE'DEN ÇEKİLİYOR

2015 yılında Nazım Salur tarafından kurulan Getir, pandemi sonrası yaşanan küçülme döneminde Abu Dabi merkezli varlık fonu Mubadala'nın kontrolüne geçmişti. Ancak son dönemde Salur ile fon arasında yaşanan anlaşmazlıklar ve karşılıklı suçlamaların ardından, Mubadala Türkiye pazarındaki tüm Getir yatırımlarından çıkma kararı aldı. Bu gelişmeyle birlikte Getir, hem yerel hem küresel ölçekte yeni bir yapılanma sürecine girmiş oldu.