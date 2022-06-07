Apple ürünlerine büyük zam! En pahalı iPhone artık 10 asgari ücrete denk - Haberler

Apple'ın yeni MacBook Air, iOS 16, iPadOS 16, MacOS Ventura ve WatchOS 9'u tanıttığını Dünya Geliştiriciler Konferansı etkinliği sonrası teknoloji devinin Türkiye'deki ürünlerine yüzde 20 civarında zam geldi. Fiyat artışından iPhone 11, İphone 13, AirPods, MacBook Pro gibi birçok ürün etkilendi.

EN PAHALI İPHONE 41 BİN 799 TL

Buna göre iPhone 13 mini'nin başlangıç fiyatı 17 bin 499 TL'den 20 bin 999 TL'ye çıkarıldı. iPhone 13'te ise başlangıç fiyatı 18 bin 999 TL'den 22 bin 499 TL'ye yükseldi. En pahalı iPhone modeli ise 41.799 TL ile 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max oldu.

İŞTE YENİ FİYATLAR

iPhone 13 mini fiyatları

128 GB - 20.999 TL

256 GB - 22.999 TL

512 GB - 26.999 TL

iPhone 13 fiyatları

128 GB - 22.499 TL

256 GB - 24.499 TL

512 GB - 28.499 TL

iPhone 13 Pro fiyatları

128 GB - 29.999 TL

256 GB - 31.999 TL

512 GB - 35.999 TL

1 TB - 38.799 TL

iPhone 13 Pro Max fiyatları