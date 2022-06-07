Apple ürünlerine büyük zam! En pahalı iPhone artık 10 asgari ücrete denk - Haberler

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Apple ürünlerine büyük zam! En pahalı iPhone artık 10 asgari ücrete denk

Haberler.com - Emre İliksiz - Ekonomi
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Teknoloji devi Apple, Türkiye'deki bütün ürünlerine yüzde 20 civarında zam yaptı. Fiyat artışından iPhone modelleriyle birlikte AirPods, MacBook Pro vgibi birçok ürün etkilendi. Buna göre 128 GB depolama alanına sahip iPhone 13 fiyatı, 18.999 TL'den 22.499 TL'ye yükseldi. En pahalı iPhone modeli ise 41.799 TL fiyatıyla 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max oldu.

Apple'ın yeni MacBook Air, iOS 16, iPadOS 16, MacOS Ventura ve WatchOS 9'u tanıttığını Dünya Geliştiriciler Konferansı etkinliği sonrası teknoloji devinin Türkiye'deki ürünlerine yüzde 20 civarında zam geldi. Fiyat artışından iPhone 11, İphone 13, AirPods, MacBook Pro gibi birçok ürün etkilendi.

EN PAHALI İPHONE 41 BİN 799 TL

Buna göre iPhone 13 mini'nin başlangıç fiyatı 17 bin 499 TL'den 20 bin 999 TL'ye çıkarıldı. iPhone 13'te ise başlangıç fiyatı 18 bin 999 TL'den 22 bin 499 TL'ye yükseldi. En pahalı iPhone modeli ise 41.799 TL ile 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max oldu.

İŞTE YENİ FİYATLAR

iPhone 13 mini fiyatları

  • 128 GB - 20.999 TL
  • 256 GB - 22.999 TL
  • 512 GB - 26.999 TL

iPhone 13 fiyatları

  • 128 GB - 22.499 TL
  • 256 GB - 24.499 TL
  • 512 GB - 28.499 TL

iPhone 13 Pro fiyatları

  • 128 GB - 29.999 TL
  • 256 GB - 31.999 TL
  • 512 GB - 35.999 TL
  • 1 TB - 38.799 TL

iPhone 13 Pro Max fiyatları

  • 128 GB - 32.999 TL
  • 256 GB - 34.999 TL
  • 512 GB - 38.999 TL
  • 1 TB - 41.799 TL
Haberler.com / Emre İliksiz - Ekonomi

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