Üye Girişi
Haberler
Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik
Sanat dünyası yasta! Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye akın etti
Adana'da Ferdi Tayfur Müzesi 3 gün sonra açılacaktı
Ferdi Tayfur Müzesi ile ilgili duygulandıran detay
13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı! İşte Ferdi Tayfur'un film gibi hayatı
13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı!
DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP
DEM Parti'nin sıradaki durağı AK Parti! Tarih verdi

Gizliliği ihlal eden Apple kullanıcılarına milyonlarca dolar ödeyecek

Gizliliği ihlal eden Apple kullanıcılarına milyonlarca dolar ödeyecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Apple, sesli asistanı Siri'nin gizliliği ihlal ettiği iddiasıyla açılan dava sonucunda anlaşmaya giderek 95 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Anlaşmanın onaylanması durumunda, 2014-2024 döneminde Siri özellikli cihaz kullanan ABD'li kullanıcılar, her cihaz için 20 dolara kadar ödeme alabilecek.

ABD'li teknoloji devlerinden Apple, sesli asistan teknolojisi "Siri"nin kullanıcıların gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla açılan toplu davada anlaşmaya giderek 95 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

SİRİ, KONUŞMALARI ÜÇÜNCÜ TARAFLARLA PAYLAŞTI

Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi Yargıcı Jeffrey White tarafından onaylanması gereken ön anlaşma, Oakland'daki federal mahkemeye sunuldu. Söz konusu dava, "Siri"nin istem dışı etkinleştirilebildiği ve kullanıcıların rızaları dışında kaydedilen konuşmaların üçüncü taraflarla paylaştığı iddiasıyla açılmıştı.

APPLE 95 MİLYON DOLAR ÖDEMEYİ KABUL ETTİ

Apple suçlamaları reddetmesine karşın anlaşma yoluna giderek 95 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Anlaşmanın onaylanması halinde, "Siri" özellikli cihazları kullananlar cihaz başına 20 dolara kadar ödeme alabilecek. Anlaşma, 17 Eylül 2014 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasında Siri özellikli iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook, iMac, HomePod, iPod touch veya Apple TV sahibi olan ABD'deki kullanıcıları kapsayacak. Sesli asistan teknolojisi "Siri", ilk olarak 2011'de piyasaya sürülen iPhone 4S modellerinde yer almıştı. Kullanıcıların "Siri"yi eller serbest şekilde etkinleştirmesine olanak tanıyan "Hey Siri" özelliği ise 2014 yılında tanıtılmıştı.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
img

İşte Arda'nın yeni takımı
img

Sanat dünyası yasta! "Herkesin bir benzeri türedi sen hariç"
img

Sanat dünyası yasta! Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye akın etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Şamil Tayyar'dan 'Ahmet Türk' sorusu: Bu işte bir tuhaflık yok mu?
AK Partili Şamil Tayyar'dan 'Ahmet Türk' sorusu: Bu işte bir tuhaflık yok mu?
Sanat dünyası yasta! 'Herkesin bir benzeri türedi sen hariç'
Sanat dünyası yasta! "Herkesin bir benzeri türedi sen hariç"
ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor
ABD'den Türkiye'yi ayağa kaldıracak Suriye hamlesi
Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Şara ve Abdi tek bayrakta anlaştı
Terör örgütü ile ilgili bir karar da Suriye'den
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
Şeriatla yönetilen ülkedeki yılbaşı partisi dünya rekoru kırdı
Şeriatla yönetilen ülkedeki yılbaşı kutlaması dünya rekoru kırdı

Son Dakika Haberleri

3 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Beyşehir, Akşehir, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 3 Ocak Bahçelievler, Bağcılar, Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 3 Ocak Sincan, Etimesgut, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 3 Ocak Kozan, Ceyhan, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 3 Ocak Bayraklı, Konak, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ferdi Tayfur gerçek ismi, tam ismi ne? Ferdi Tayfur kaç evlilik yaptı, Habibe Ümyani Demir kimdir? Ferdi Taha Tayfur oğlu Ferdi Taha Tayfur kimdir, Taha Tayfur kaç yaşında? Antalya elektrik kesintisi! 3 Ocak Serik, Konyaaltı, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 3 Ocak Salihli, Şehzadeler, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.