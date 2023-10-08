Anuga Uluslararası Yiyecek ve İçecek Fuarı Türk Ürünlerine Yoğun İlgiyle Başladı

Dünyanın en önemli gıda fuarlarından biri olan Anuga Uluslararası Yiyecek ve İçecek Fuarı 2023, Almanya'nın Köln kentinde başladı. Türk ürünlerine ve firmalarına büyük ilgi olduğunu ifade eden Başkan Celal Kadooğlu, fuar katılımcılarına başarılar diledi.

Dünyanın en önemli gıda fuarları arasında yer alan Anuga Uluslararası Yiyecek ve İçecek Fuarı 2023 Almanya'nın Köln kentinde kapılarını açtı. Başkan Celal Kadooğlu fuarın ilk gününden itibaren Türk ürünlerine ve firmalarına yönelik büyük ilgi olduğunu ifade ederek fuar katılımcılarına başarılar diledi.

Almanya'nın Köln kentinde kapılarını açan Anuga Uluslararası Yiyecek ve İçecek Fuarı 2023'e Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 61 firma stant açarak katıldı. Fuarın ilk gününden itibaren Türk stantlarına yoğun ilgi olduğunu açıklayan Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, "Türk ürünlerimize ve Türk markalarına yönelik talep her geçen günde dünyanın dört bir yanından artmaktadır. Uluslararası fuarlar sektörümüz için büyük önem taşıyor. Gerek rakip ülkelerin yenilikçi ürünlerini görme, gerekse ürünlerimizin dünya pazarlarında daha etkin yer alabilmesi için bu tür fuarlara katılmayı sürdürüyoruz. GAİB olarak ta bu fuarda bir stant açarak bölgemizden fuara katılan firmalarımıza rehberlik yapıyoruz. Fuarın başarılı geçmesini diliyorum" dedi.

GAİB hububat heyeti Güneydoğu'lu firmaları yalnız bırakmadı

Dünyanın farklı ülkelerinden dört binin üzerinde firmanın katıldığı fuara Avrupa'nın çeşitli ülkelerinin yanı sıra farklı kıtalarda yer alan ülkelerden de yoğun alım heyetleri katılıyor. 7 Ekim'de kapılarını ziyaretçilere açan Anuga Uluslararası Yiyecek ve İçecek Fuarında Uluslararası Yiyecek ve İçecek Fuarında fırınlanmış ürünler, tatlılar, pastalar, içecekler, süt ürünleri, dondurma, sağlıklı yiyecekler, hazır yiyecekler, yiyecekleri koruma tekniği, pişirme ekipmanları gibi ürünler sergileniyor. Fuarda Gaziantep'ten otuzun üzerinde firma yer alırken Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 61 firma fuarda statlarıyla dikkat çekiyor. Fuarın ilk gününde Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir heyet Türk firmalarını ziyaret ederek fuar hakkında bilgiler aldılar. Fuar 11 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek. - GAZİANTEP