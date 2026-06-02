Haberler

Anthropic, yapay zeka modeli Mythos'a erişimi 15'ten fazla ülkede yaklaşık 150 kuruluşa genişletiyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropic, güvenlik şartlarını karşılayan 15’ten fazla ülkedeki yaklaşık 150 yeni kuruluşa yapay zeka modeli Mythos’a erişim sağlayacağını duyurdu. Project Glasswing kapsamında bugüne kadar 10 binin üzerinde güvenlik açığı tespit edildi.

ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropic, yapay zeka modeli Mythos'a erişimi, belirli güvenlik şartlarını karşılamaları kaydıyla 15'ten fazla ülkede yaklaşık 150 yeni kuruluşa genişleteceğini duyurdu.

Anthropic'ten yapılan açıklamada, dünyanın en önemli yazılımlarının güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen "Project Glasswing" girişiminin genişletildiği belirtildi.

Nisan ayının başında yaklaşık 50 ortağın "Claude Mythos Preview" modeline erişim sağladığının duyurulduğu hatırlatılan açıklamada, bu kuruluşların o zamandan bu yana modeli kendi yazılım kod tabanlarını tarayarak güvenlik açıklarını tespit etmek için kullandığı ve şimdiye kadar 10 binin üzerinde yüksek veya kritik derecede güvenlik açığı bulduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Project Glasswing ortaklarımız, siber güvenlik sektörü, açık kaynak yazılım geliştiricileri ve ABD hükümeti ile yürüttüğümüz birkaç haftalık yakın işbirliğinin ardından bu ortaklığı yaklaşık 150 yeni kuruluşa genişletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yeni gruptaki kuruluşların 15'ten fazla ülkede faaliyet gösterdiği belirtilen açıklamada, çoğunun çok daha geniş ölçekte kritik altyapı hizmetleri sunduğu kaydedildi.

Yeni katılımcılar arasında elektrik, su, sağlık hizmetleri, iletişim ve donanım gibi ilk grupta yeterince temsil edilmeyen sektörlerin yer aldığı belirtilen açıklamada, ayrıca önemli bir bölümünün dünya genelinde çok sayıda kuruluşun ve hükümetin kullandığı yazılım kod tabanlarını geliştiren şirketler veya kar amacı gütmeyen kuruluşlardan oluştuğu aktarıldı.

Açıklamada, "Bu genişleme, uzun vadeli hedeflerimize doğru atılmış bir sonraki adım: yapay zekanın tüm yazılımları daha güvenli hale getirmesini sağlamak ve sektörün yapay zekanın siber güvenliğin temel varsayımlarını nasıl değiştirebileceğine uyum sağlamasına yardımcı olmak." ifadelerine yer verildi.

Project Glasswing ve Claude Mythos Preview'un yetenekleri, hem yazılım sektöründe hem de hükümetler nezdinde yapay zekanın siber güvenliği nasıl değiştirdiğine ilişkin kapsamlı tartışmaları beraberinde getirmişti.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
Özkan Yalım ek ifade verdi: Özgür Özel'e, 1 milyon TL gönderdim

Özkan Yalım'ın iddiaları, Özgür Özel'in umutlarını iyice bitirecek

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serdal Adalı gözünü kararttı! Transfere tam 200 milyon Euro

Gözünü kararttı, yıldız yağacak! Transfere tam 200 milyon Euro
Arda Güler'in sevgilisini görenler aynı yorumu yapıyor

Dün geceye damga vuran görüntü! Herkes aynı yorumu yapıyor
Selahattin Demirtaş'ın son hali

Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı
Örgüt üyeliği iddiası ile yargılanan gazeteci Ercüment Akdeniz beraat etti

Örgüt üyeliğinden yargılanan gazeteci hakkında karar verildi

Maliye düğmeye bastı! Milyonlarca borçluyu ilgilendiren faiz sürprizi

Maliye düğmeye bastı! Milyonları ilgilendiren faiz sürprizi
Selçuksports'un sahibi tutuklandı

Gözaltına alınan Selçuksports'un sahibi için karar verildi
Yolda yürürken lağım kanalına düştü

Hayatının hatasını yaptığı anlar kamerada