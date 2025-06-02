ANTGİAD Yaza Merhaba Partisini Coşkuyla Kutladı

ANTGİAD Yaza Merhaba Partisini Coşkuyla Kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Genç İş İnsanları Derneği, bu yıl geleneksel 'Yaza Merhaba' partisini Beyaz konseptiyle gerçekleştirdi. Gece, müzik, dans ve etkileyici gösterilerle unutulmaz anlar yaşattı.

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD), geleneksel hale gelen "Yaza Merhaba" partisini bu yıl da büyük bir coşku ve yüksek katılımla gerçekleştirdi.

31 Mayıs Cumartesi akşamı bir otelde düzenlenen "ANTGİAD Summer Party 2025", bu yıl "Beyaz" konseptiyle tüm üyeleri ve konuklarını bembeyaz bir atmosferde buluşturdu. Dernek üyeleri ve eşleri geceye zarif beyaz kıyafetleriyle katılarak görsel şölen sundular.

Coşku, müzik ve ışık içinde yazın ritmini yakaladılar

Gece, özel müzik repertuvarı ve etkileyici sahne şovlarıyla misafirleri karşılayan karşılama bandosu eşliğinde başladı. Ardından sahne alan profesyonel DJ performansı, geceye tempolu bir başlangıç yaptı. Müziğin ritmi ateşle buluştu; ateş dansı gösterileri, geceye adeta nefes kesen bir görsellik kattı. Sahnedeki coşkulu dans şovları ise konuklara unutulmaz bir yaz gecesi yaşattı.

"ANTGİAD ailesi birlikte eğlendi, birlikte güçlendi"

Her yıl olduğu gibi bu yıl da sadece bir eğlence gecesi olmanın ötesine geçen ANTGİAD Summer Party, dernek üyeleri arasındaki dayanışmayı, dostluğu ve sinerjiyi pekiştiren bir organizasyon olarak öne çıktı. Derneğin dinamizmini ve enerjisini yansıtan bu özel etkinlik, aynı zamanda iş dünyasının genç temsilcilerinin sosyal birlikteliğini daha da güçlendirdi. ANTGİAD Başkanı Ercan Yavaş, gecenin sonunda yaptığı kısa değerlendirmede, "Birlikte üretmenin, birlikte güçlenmenin sadece iş hayatında değil; yaşamın her anında anlamlı olduğunu biliyoruz. ANTGİAD Summer Party, bu birlikteliğin enerjisini yükselttiği, üyelerimizin birbirine daha da yakınlaştığı, unutulmaz bir gece oldu. Tüm üyelerimize ve emek veren organizasyon ekibimize teşekkür ediyorum" dedi.

"Beyaz" konseptiyle hazırlanan gece, yazın saf, yeni ve umut dolu başlangıcını simgelerken, iş dünyasının genç temsilcilerine motivasyon veren bir atmosfer sundu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Emekli Sandığı maaş ödemeleri 4 Haziran'da yapılacak

Emeklilere müjde! Ödeme takvimi netleşti
Metin Gürcan'a casusluk suçundan 16 yıl 8 ay hapis

Partinin kurucu üyesine casusluk suçundan ağır ceza
İzmir'de kriz büyüyor! Eylem yapan işçilerle çöpleri toplayan vatandaşlar arasında kavga çıktı

İzmir'de durum iyiye gitmiyor! Kordondan gelen görüntüye bakar mısınız
Yargı paketi Ahmet Türk'ü de tatmin etmedi: Hayal kırıklığı yarattı, endişelerimiz büyüdü

Ahmet Türk, büyük hayal kırıklığı yaşadı: Endişelerimiz büyüdü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızıl Goncalar'ın yıldız ismi Sitare Akbaş, sezonu sevgilisiyle Bodrum'da açtı

Kızıl Goncalar'ın yıldızı yeni aşkıyla otelde böyle görüntülendi
AK Parti'nin bayram programı belli oldu! 3 parti ziyaret edilmeyecek

AK Parti'de bayramlaşma programı netleşti! 3 parti ziyaret edilmeyecek
Bilim dünyası şaşkın: Tam anlamıyla altın bulduk

Bilim dünyası şaşkın: Tam anlamıyla altın bulduk
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Matematik mühendisi ekmek bıçağıyla arkadaşını öldürdü

Matematik mühendisi evine gelen arkadaşını ekmek bıçağıyla öldürdü
Aralarında yıldız isimler de var! Galatasaray'da tam 14 futbolcunun kalemi kırıldı

Galatasaray'da tam 14 futbolcunun kalemi kırıldı
Nusret'e soğuk duş! Şampiyonlar Ligi partisine alınmadı, kapıdan kovuldu

Nusret'e soğuk duş! Mekanın kapısından yaka paça kovuldu
Genç kızı darp edip özür dilettiler, o anları sosyal medyada paylaştılar

Genç kızı darp edip özür dilettiler! O anları bu notla paylaştılar
Türkiye'ye tatile gelen Hint turistten Türk kadınlara skandal sözler

Türk kadınlara skandal hakaretler! Tacizci Hint Youtuber gözaltında
'Mourinho'nun ekibine katılır mısınız?' sorusuna Volkan Demirel'den net yanıt

"Mourinho'nun ekibine katılır mısınız?" sorusuna Volkan'dan net yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.