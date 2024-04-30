ANTGİAD ve İNKAY İş Birliği Protokolü İmzaladı

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) ve İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği (İNKAY), iş dünyasında orta ve üst kademe pozisyonlar için işe alım süreçlerini verimli hale getirmek amacıyla bir iş birliği protokolü imzaladı.

ANTGİAD ve İNKAY arasında iş dünyasında orta ve üst kademe pozisyonlar için işe alım süreçlerini verimli hale getirmek amacıyla bir iş birliği protokolü imzalandı. Protokol ile İNKAY, ANTGİAD üyelerinin şirketlerine nitelikli insan kaynağı sağlama konusunda destek verecek. İşe alım süreçlerinde adayları titizlikle değerlendirecek olan İNKAY, her aday için özgün mülakatlar düzenleyecek ve mülakat sonucuna göre adaylara puan verecek.

İmzalanan protokol ile ilgili bir açıklama yapan ANTGİAD Başkanı Ercan Yavaş, "Bu iş birliği ile üyelerimizin şirketlerindeki işe alım süreçlerini daha verimli ve etkin hale getireceğiz. Aynı zamanda şirketlerimizin ihtiyaç duyduğu yetkin insan kaynağını daha kolay bir şekilde sağlayabileceğiz" dedi.

"İşletmelerin başarısı, sadece ürünler ve hizmetlerle belirlenmez, asıl güç, çalışanlarımızın yetenekleri, tutkuları ve katkılarıdır" diyerek sözlerine devam eden Ercan Yavaş, "İnsan kaynakları yönetimi, doğru yetenekleri bulma, geliştirme ve koruma sürecini sağlamlaştırarak, şirketlerin rekabet avantajını artıran en büyük güçtür. İnsan kaynakları artık sadece işe alım, eğitim ve performans yönetimi gibi geleneksel rollerin ötesine geçiyor. Modern iş dünyasında, insan kaynakları departmanları şirketlerin inovasyon potansiyelini ortaya çıkarmak ve yönetmek için stratejik bir rol üstleniyor. İşte bu noktada, insan kaynakları ve inovasyon kavramları birbirini besleyen ve güçlendiren unsurlar olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

İNKAY Başkanı İlhami Yavuz: "Doğru insan kaynağı yönetimi her zaman kazandırır"

İNKAY Başkanı Yavuz ise, "ANTGİAD üyelerine yönelik iş birliği protokolü ile İNKAY'ın uzmanlığını ve deneyimini toplumla paylaşarak, iş dünyasının insan kaynağı yönetimine katkı sağlayacağız. Adaylarımızı doğru pozisyonlara yerleştirerek hem şirketlerin başarılarına katkıda bulunacağız hem de adayların kariyer gelişimlerine destek olacağız" şeklinde konuştu.

İNKAY Başkanı Yavuz, "Doğru yetenekleri işe almak, şirketlerin başarısı için temel bir kazanımdır. İyi bir insan kaynakları stratejisi, işletmelerin doğru kişileri bulmasını ve onları geliştirmesini sağlar. Yetenekli ve motive çalışanlar, işletmelerin inovasyon ve büyüme yolunda itici güç olur" diyerek sözlerini tamamladı.

İş birliği protokolü ile İNKAY, mülakatı başarıyla geçen adayları şirketlerin stratejik hedeflerine uygun pozisyonlara yerleştirecek ve böylelikle iş dünyasında daha verimli iş birlikleri ve istihdam sağlanacak. İNKAY Yönetim Kurulu'ndan İlhami Yavuz, Adem Çamurdan, Süha Şark, Tuğçe Yolalan. ANTGİAD'dan katılan Yönetim Kurulu'ndan Ercan Yavaş, Neslihan Yalçın, Kazım Kestane, İsmail Tuzcu, Merih Alikan, Burak Kilitçioğlu, Osman Can Kaya tarafından imza altına alınan protokol, her iki dernek üyeleri için de iş dünyasında yeni kapılar açacak ve işe alım süreçlerinde kalite ve verimliliği artıracak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. - ANTALYA