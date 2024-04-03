ANTGİAD, Antalya Valisi'ni ziyaret etti

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Yönetim Kurulu, Antalya Valisi Hulusi Şahin'i ziyaret etti. ANTGİAD'ın yeni yönetimi olarak geliştirdikleri onlarca projenin odak noktasının "kent ekonomisine katkı" olduğunu belirten Ercan Yavaş, "3 yıl içinde onlarca projeyi tamamlayacağız" dedi.

ANTGİAD Yönetim Kurulu, Antalya Valisi Hulusi Şahin'e ziyarette bulundu. Ziyaret esnasında ANTGİAD Başkanı Ercan Yavaş, Vali Şahin'e ANTGİAD projelerini içeren bir dosya takdim etti. ANTGİAD'ın 3 yılda gerçekleştirmeyi hedeflediği projeleri de Vali Şahin'e anlatan Başkan Ercan Yavaş, toplum yararına birçok proje geliştirdiklerini ve projeleri etap etap hayata geçireceklerini dile getirdi.

ANTGİAD'ın yeni yönetimi olarak geliştirdikleri onlarca projenin odak noktasının "kent ekonomisine katkı" olduğunu belirten Ercan Yavaş, "3 yıl içinde onlarca projeyi tamamlayacağız. Her projenin somut çıktılarını başta Sayın Valimiz olmak üzere kentimizin yöneticileri ile paylaşacağız. Böylece kent ekonomisine dair elimizde en güncel bilgi setleri oluşacak. Bu bilgi setlerini temel alarak kentin önemli kamu ve özel kurumlarıyla iş birlikleri yaparak yeni yeni projeler geliştireceğiz" dedi.

Üniversite-sanayi iş birliğini de çok önemsediklerini belirten Ercan Yavaş, "Kentimizdeki tüm üniversitelerle ortak projeler geliştireceğiz. Akademik bilgi ile iş dünyasının pratiklerini harmanlayarak inovatif fikirler ve projeler üreteceğiz" dedi. - ANTALYA