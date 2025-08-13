ANTGİAD 35. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Antalya'nın ilk iş adamları derneği olma unvanını taşıyan Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD), 35'inci yılını kutluyor. Dernek Başkanı Ercan Yavaş, "Bize bu mirası emanet eden tüm başkanlarımıza ve üyelerimize şükran borçluyuz. Şimdi, geleceğin projelerini hayata geçirme zamanı" dedi.

Antalya'da 1990 yılında kurulan Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD), 35'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı. ANTGİAD Başkanı Ercan Yavaş, programda yaptığı konuşmada, "Bize bu mirası emanet eden tüm başkanlarımıza ve üyelerimize şükran borçluyuz. Şimdi, geleceğin projelerini hayata geçirme zamanı" dedi.

Yavaş, derneğin kurulduğu günden bu yana Antalya iş dünyasının gelişiminde rol üstlendiğini belirterek, "Onların attığı temeller üzerine yeni çalışmaları sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Derneğin kuruluşundan bu yana iş dünyasında yol gösterici konumda olduğunu belirten Yavaş, "Biz sadece bir dernek değil, Antalya'nın geleceğini şekillendiren bir güç birliğiyiz. Geçmişten aldığımız güçle yarının iş dünyasını bugünden planlıyoruz. Antalya'nın ilk iş insanları derneği olma sorumluluğunu ilk günkü heyecanla taşıyoruz" diye konuştu.

Görev sürelerinde köklü değerleri koruduklarını ve yeni projeler geliştirdiklerini kaydeden Yavaş, eğitim, girişimcilik, sosyal sorumluluk ve uluslararası iş birlikleri alanlarında faaliyet yürüttüklerini, Antalya ekonomisine katkı sağlayan etkinlikler düzenlediklerini söyledi. 35. yılı bir dönüm noktası olarak gördüklerini belirten Yavaş, önümüzdeki dönemde uluslararası iş birlikleri, girişimcilik ve inovasyon ekosistemi, eğitim ve mentorluk programları, sürdürülebilirlik projeleri, kadın iş gücünün desteklenmesi, Antalya markasının güçlendirilmesi ve dijital altyapı geliştirme hedeflerine odaklanacaklarını söyledi. Yavaş, "Biz, ANTGİAD olarak 35 yılın verdiği tecrübe ve güvenle geleceğe cesur, planlı ve kararlı adımlarla yürüyoruz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA