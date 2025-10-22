Haberler

Antalya Turizm Fuarı 7. Kez Kapılarını Açtı

Antalya Turizm Fuarı 7. Kez Kapılarını Açtı
Bu yıl 7'ncisi düzenlenen Antalya Turizm Fuarı, 100 ülkeden 2 bini aşkın katılımcıyı bir araya getirerek Türk turizminin dünya genelindeki rolünü vurguladı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, fuarın küresel boyutta önemine dikkat çekerek, Antalya'nın sürdürülebilir turizm için olan potansiyelini ifade etti.

Bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen Antalya Turizm Fuarı, sektör paydaşlarının katılımıyla başladı.

GMT Fuarcılık tarafından ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde "Türk turizminin kalbi Antalya'da yüzde 100 Turizm" sloganıyla gerçekleştirilen fuar, 100 ülkeden 2 bini aşkın dünya destinasyonlarının temsilcilerini, otel gruplarını, tur operatörlerini, acenteleri ve teknoloji girişimcilerini buluşturdu.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Antalya'nın dünya turizminde önemli bir yere sahip olduğunu ve bu noktaya yaklaşık 50 yıllık bir serüvenle geldiğini söyledi.

Antalya'nın eşsiz bir doğaya sahip olduğunu ifade eden Şahin, sürdürülebilir turizm için bu doğanın korunması gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye'nin turizmde iyi bir ivme yakaladığını vurgulayan Şahin, "Türk turizm sektörü dünyada bir aktör durumuna geldi. Dolayısıyla eğer Mısır'da bir şey yapılacaksa onu da Türkler yapsın, eğer Suudi Arabistan'da da turizm anlamında adımlar atılacaksa onu da Türkler yapsın. Bunu yapacak kapasiteye, kaliteye ve çalışkanlığa sahibiz." dedi.

Şahin, Antalya Turizm Fuarı'nın da artık bölgesel değil, küresel bir organizasyon haline geldiğini kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da KKTC'de turizm alanında önemli yatırımlar yapıldığını belirtti.

Türkiye ile işbirliği yaparak KKTC'de turizmi daha da geliştirmek istediklerini aktaran Ataoğlu, Türkleri tatil yapmaya KKTC'ye davet etti.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Hacısüleyman da turizmin çeşitlendirilmesi konusunda çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etti.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Antalya'nın turizmde dünya markası haline geldiğini söyledi.

GMT Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Meral da 40 binden fazla ziyaretçi beklediklerini bildirdi.

Fuarın açılışına Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir ile sektör paydaşları katıldı.

Fuar 24 Ekim'e kadar açık kalacak.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Ekonomi
Haberler.com
