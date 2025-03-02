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Antalya Ticaret Platformu, 2024 Çalışmalarını Değerlendirdi

Antalya Ticaret Platformu, 2024 Çalışmalarını Değerlendirdi
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Antalya Ticaret Platformu (ATİP), üye istişare toplantısında 2024 yılında yapılan faaliyetleri ve 2025 yılına yönelik projeleri masaya yatırdı. Başkan Av. Rafet Aslan, uluslararası bağlantıları güçlendirmeye yönelik adımlar attıklarını belirtti.

"Güçlü Ticaret için Güçlü İş Birliği" sloganı ile yola çıkan Antalya Ticaret Platformu (ATİP), üye istişare toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda üyelerle 2024 yılında yapılan çalışmalar ve 2025 yılına yönelik planlanan projeler masaya yatırıldı.

ATİP Yönetim Kurulu Başkanı Av. Rafet Aslan, yönetim kurulu üyeleri ve ATİP üyelerinin katıldığı toplantıda 2024 yılında yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdi. 2024 yılı boyunca düzenledikleri ön muhasebe eğitimleri ile finansal bilince katkıda bulunmak adına çaba gösterdiklerini ifade eden Aslan, "Yıl boyunca Antalya'da yaşayan iş insanlarımızın yurtdışı bağlantıları ile iş hacminin genişletilmesi adına gerek yaptığımız yurtdışı ziyaretleri ile gerekse konsolosluk ziyaretleri ile uluslararası bağlantılarımızı güçlendirmeyi hedefledik. Bu yolda son derece önemli adımlar attık. Bunun yanında devlet destek projeleri ile üyelerimize yeni fırsatlar sunmanın yanında aylık arsa yatırımlarımızla geleceğe yönelik sağlam adımlar attık" dedi.

2025 yılında daha büyük projeler ve daha güçlü iş birlikleri ile yollarına devam etmeyi hedeflediklerinin altını çizen Aslan, ticari büyümeyi hızlandıracak projeler için güçlü bir yol haritası çizdiklerini ifade ederek, bu projeler hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Üyelerin büyük ilgi gösterdiği yemekli toplantı, ATİP Üyesi Hüseyin Merviş'in "Aidiyet Duygusu" başlıklı sunumu ile sona erdi. - ANTALYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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