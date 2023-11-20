Antalya Serbest Bölgesi Ekim Ayında 897 Milyon Dolarlık Ticaret Hacmi Gerçekleştirdi

Antalya Serbest Bölgesi AŞ (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, 14 Kasım 1987 yılında hizmete giren ve 36 yılı geride bırakan serbest bölgenin ekim ayında 897 milyon dolar ticaret hacmi gerçekleştirdiğine dikkat çekerek, "2023 yıl sonu tahmini ticaret hacmi beklentimiz 1,1 milyar dolar" dedi.

ASBAŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, 14 Kasım 1987 tarihinde hizmete giren Antalya Serbest Bölgesi'nin 36. hizmet yılını kutladığını belirtti.

Dünya ekonomileri tarafından dengelenmeye çalışılan büyüme ve enflasyonun etkilerini Türkiye üzerinde de gösterdiğine değinen Gürses, "Sanayi sektöründe yaşanan 2,8'lik küçülme tarım, inşaat ve hizmet sektörleri ile dengelenmeye çalışılmaktadır. Üretim ve ihracata dayalı büyüme hedefinde serbest bölgelerin payı gittikçe artarken gerçekleştirdikleri ticaret hacimleri ve ihracat rakamlarıyla ekonomimize önemli katkılar sağlamaya devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Antalya Serbest Bölgesi'nin geçen yıl 1 milyar 128 milyon dolar olan ticaret hacminin 2023 Ekim ayı sonunda 897 milyon dolar olarak gerçekleştiğini kaydeden Gürses, 2023 yılı sonunda tahmini 1,1 milyar dolarlık ticaret olması hacminin beklendiğini bildirdi.

2023 yılının ilk 10 ayına bakıldığında Antalya Serbest Bölge ticaretinin yüzde 61'inin OECD ülkelerine yapıldığını aktaran Gürses, "Ticaretimizde en çok paya sahip ülkeler sırasıyla Almanya, Hollanda, İtalya ve ABD'dir. Dünyanın en önemli ticaret yollarının kavşak noktası olan ülkemiz konumu dolayısıyla lojistik süper güç olmaya adaydır. Üretim, ticaret ve lojistik sistemlerinin kritik bir bileşeni olan limancılık hizmetleri ülkemiz ihracatında önemli bir yere sahiptir. Antalya Serbest Bölgesi'nin kendine ait limanı olması yatırımcılara büyük kolaylık sağlıyor. Rıhtım ve geri saha alanlarına ilave yatırımlar yapılmış, limancılık hizmetleri geliştirilmiştir. Güncel iki rıhtımı ile 400 metre uzunluğa ulaşmış, aynı anda 190 ve 140 metre boylarda 2 gemiye hizmet verebilme kapasitesine sahiptir. Dünya ticaretinin büyük bir bölümünün deniz yolu ile sağlandığı düşünülürse Antalya Serbest Bölgesi kendi limanına sahip olması ve dünya standartlarında geri saha altyapısı ve hizmetleri ile ülkemiz ihracatına katkı sağlıyor" açıklamasını yaptı.

"30 bin kişilik istihdam"

Antalya Serbest Bölgesi yatçılık sektöründe faaliyet gösteren 50 firması ile üretimin yanında bakım-onarım faaliyetleri ile de önemli döviz girdisi oluşturduğunun altını çizen Zeki Gürses, "Dünya standartlarında yat rıhtımı ve geri sahası, taşıma, denize atma-çekme sistemleri ile Antalya'nın tarihi ve turistik dokusu birleşince özellikle yabancı yat sahipleri ve kaptanları için tercih merkezi haline gelmektedir. Antalya Serbest Bölgesi Akdeniz Bölgesi'nin yan sanayisinin gelişmesinde de önemli rol alırken bölgede oluşturulan hareketlilik Antalya ve çevre illerde dolaylı olarak 30 bin kişilik istihdam oluşturmaktadır. Serbest Bölge'de 2022 yılı sonunda 6 bin 400 olan çalışan sayısı 2023 Ekim ayı sonunda 7 bin 587 kişiye çıkmıştır" değerlendirmesinde bulundu. - ANTALYA