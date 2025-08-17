Antalya Havalimanı'nda Tarihi Rekor: Günde 230 Bin Yolcu
Uraloğlu, rekor paylaşımını sadece Next Sosyal hesabından yaparak, "Rekorlarımız sadece Next'te." ifadesini kullandı.
Antalya Havalimanı'nda?16 Ağustos'ta tüm zamanların yolcu rekoru kırıldığının bilgisini veren Uraloğlu, "Sadece bir günde 230 bin 2 yolcu ağırladık.?Turizmin başkenti Antalya'mız, güçlü ulaşım altyapımızla rekorlara koşmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi