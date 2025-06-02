Antalya Hal Endeksi: Meyve Fiyatlarında Rekor Artış, Miktarda Düşüş

Antalya Hal Endeksi: Meyve Fiyatlarında Rekor Artış, Miktarda Düşüş
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Antalya Ticaret Borsası'nın açıkladığı Hal Endeksi verilerine göre, 2025 yılı Mayıs ayında meyve fiyatlarında rekor artışlar kaydedilirken, işlem miktarlarında önemli düşüşler görüldü. Meyve grubunda yıllık bazda %61,92 oranında düşüş yaşanırken, fiyat endeksi %93,50 oranında yükseldi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB), 2025 yılı Mayıs ayına ilişkin Hal Endeksini açıkladı. Verilere göre, domates, sebze ve meyve gruplarında işlem miktarlarında düşüş yaşanırken, fiyatlarda dikkat çeken artışlar kaydedildi. Özellikle meyve fiyatlarında yıllık bazda rekor artış dikkat çekti.

ATB'nin "Domates, Sebze ve Meyve Endeksleri"ne göre, Antalya hallerinde işlem gören ürünlerde yıllık bazda domates miktar endeksi yüzde 2,68 azaldı, fiyat endeksi ise yüzde 72,50 artış gösterdi. Sebzede miktar endeksi yüzde 25,85 azalırken, fiyat endeksi yüzde 41,16 arttı. Meyve grubunda ise işlem miktarı yüzde 61,92 azalırken, fiyat endeksi yüzde 93,50 oranında yükseldi.

Meyvede 10 yılın rekor düşüşü, fiyatta rekor artış

2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre domates miktarı yüzde 1,37, sebze miktarı yüzde 10,35 ve meyve miktarı yüzde 56,68 oranında arttı. Ancak yıllık bazda değerlendirildiğinde, meyvede yüzde 61,92'lik düşüşle son 10 yılın en sert azalışı yaşandı. Aynı dönemde fiyat endekslerinde yıllık bazda domateste yüzde 72,50, sebzede yüzde 41,16 ve meyvede yüzde 93,50 oranında artış gerçekleşti.

ATB'den yapılan açıklamada, ürün miktarlarındaki düşüşlerin fiyat artışlarını tetiklediği belirtilerek, arz azalmasının piyasada etkili olduğu vurgulandı.

Domates ve sebzede işlem miktarı artsa da fiyatlar geriledi

Mayıs ayında domates işlem miktarı bir önceki aya göre yüzde 1,37 artarken, fiyat endeksi yüzde 7,28 oranında geriledi. Sebze miktar endeksi yüzde 10,35 artarken, fiyat endeksi yüzde 31,75 oranında azaldı. Bu durum, son 7 yılın Mayıs ayları dikkate alındığında sebzede ortalamanın altında miktar artışı ve fiyatlarda ortalama düzeyde azalış olarak değerlendirildi.

Meyvede en düşük artış, fiyatta ortalama azalış

Meyve işlem miktarı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 56,68 oranında arttı. Ancak fiyat endeksi yüzde 17,67 oranında geriledi. 7 yıllık veriler ışığında bu artış, meyvede aylık bazda en düşük artış olarak kayıtlara geçti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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