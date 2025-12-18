Haberler

KETAV Başkanı Yorulmaz, Antalya'nın en iyi turizm destinasyonları listesine girmesini değerlendirdi Açıklaması

KETAV Başkanı Yorulmaz, Antalya'nın en iyi turizm destinasyonları listesine girmesini değerlendirdi Açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KETAV Başkanı Volkan Yorulmaz, Antalya'nın Euromonitor'un 'Dünyanın En İyi 10 Turizm Destinasyonu' sıralamasında 5. sırada yer almasının sevindirici olduğunu belirtti. Antalya, turist çekiminin yanı sıra kalite ve sürdürülebilirlik gibi kriterlerde de öne çıkıyor.

Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz, Antalya'nın uluslararası araştırma şirketi Euromonitor'un "Dünyanın En İyi 10 Turizm Destinasyonu" sıralamasında 5'inci sırada yer almasının sevindirici olduğunu söyledi.

Yorulmaz, AA muhabirine, dünyanın önde gelen bağımsız araştırma kuruluşlarından Euromonitor'un kalite, sürdürülebilirlik ve destinasyon yönetimini öne çıkaran "Dünyanın En İyi 10 Turizm Destinasyonu" listesinin yayımlandığını ifade etti.

Buna göre Antalya'nın Los Angeles ve Dubai'yi geçerek listenin 5'inci sırasında yer aldığını dile getiren Yorulmaz, Antalya'nın bu listeye giren Türkiye'den ilk ve tek şehir olduğuna dikkati çekti.

Araştırmada turizm altyapısı, ekonomik ve ticari verimlilik, istihdam ve iş gücü potansiyeli, turizm politikalarının tutarlılığı, sağlık ve güvenlik koşulları, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik başlıkları altında 50'den fazla göstergenin değerlendirildiğini aktaran Yorulmaz, çalışmanın dünya genelinde 100 farklı turizm ve tatil destinasyonunu kapsadığını kaydetti.

Yorulmaz, araştırmanın destinasyonların sadece ne kadar turist çektiğini değil, turizmi ne kadar sağlıklı, dengeli ve kalıcı biçimde yönettiğini ortaya koyduğunu söyledi.

Listenin başında Orlando'nun yer aldığını belirten Yorulmaz, bunu ise New York, Mekke, Paris, Antalya, Medine, Los Angeles, Dubai, Cancun ve Kyoto'nun takip ettiğini bildirdi.

Antalya'nın alternatif turizm destinasyonlarına sahip olduğunu anlatan Yorulmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Antalya'nın listede 5'inci sırada yer alması sevindirici. Antalya, dünyada bilinen bir kent. Antalya'ya gelen yabancı turist sayısı 17 milyon. Antalya, çok farklı bir çekim noktası. İçinde kültür var, sanat var, otellerin kalitesi ortada, deniz turizmi var, dalış var, tarih var, gastronomi var. Herkese hitap eden bir destinasyon. Hepsi bir araya gelince böyle bir sonuç çıkıyor."

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Ekonomi
TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşen Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

Sürpriz görüşme sonrası bakandan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi

Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Berrak Tüzünataç ifade vermeye geldi! Yaptığı hareket dikkat çekti

İfade vermeye geldi! Yaptığı hareket dikkat çekti
2 gündür kayıp olarak aranan şahıs mezarlıkta ölü bulundu

2 gündür aranan şahıs mezarlıkta ağaca asılı halde bulundu
Arda'ya büyük şok! Soyunma odasında neye uğradığını şaşırdı

Arda'ya büyük şok! Soyunma odasında neye uğradığını şaşırdı
'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
Berrak Tüzünataç ifade vermeye geldi! Yaptığı hareket dikkat çekti

İfade vermeye geldi! Yaptığı hareket dikkat çekti
Deprem bölgesine dev kaynak! Bakan Şimşek 'Tüm zamanların rekoru' diyerek duyurdu

Bakan Şimşek "Tüm zamanların rekoru" diyerek duyurdu
Mehmet Akif Ersoy için olay iddia: Çakarlı aracıyla polis kontrolü yapmış

Mehmet Akif Ersoy çakarlı lüks aracıyla polis kontrolü yapmış
33 yaşındaki futbolcu sokak ortasında cinayete kurban gitti

33 yaşındaki futbolcu sokak ortasında öldürüldü
Atalay'dan salondan gelen 'diploma' çıkışına yanıt: Maçın sonuna bakacaksın

Salondan gelen ses Türk-İş Başkanı Atalay'ı zora soktu
Selahattin Yılmaz'ın oğluna ait görüntü olay oldu

Babasını hemen herkes tanıyor! Dansı ve garip hareketleri olay oldu
Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...

Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...
Dövmekten beter ettiler! Robin van Persie'nin zor anları

Dövmekten beter ettiler! Dünyaca ünlü ismin zor anları
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
title