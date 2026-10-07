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Antalya'daki IAC 2026'da Anadolu Pazarı, yerel lezzetleri katılımcılara sunuyor

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Antalya'da süren 77. Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında kurulan Anadolu Pazarı, yöresel lezzet ve el sanatlarını ziyaretçilere sunuyor. Dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılar, uzay çalışmalarının yanı sıra Anadolu'nun kültürel mirasını da tanıyor.

Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026), uzay teknolojileri ve bilimsel çalışmaların yanı sıra Anadolu'nun kültürel mirasını da dünyanın farklı ülkelerinden gelen katılımcılarla buluşturuyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından düzenlenen 77. IAC, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile SAHA İstanbul'un eş ev sahipliğinde Antalya NEST Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Kongre kapsamında kurulan "Anadolu Pazarı", Türkiye'nin farklı yörelerine ait geleneksel ürünleri, el sanatlarını ve yerel lezzetleri ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

"Anadoludakiler" çatısı altında kurulan pazarda Türk kahvesi, çay ve lokum gibi geleneksel ürünlerin yanı sıra tekstil ürünleri, el işi ürünler ve çeşitli yöresel lezzetler yer alıyor.

Kongre için Antalya'ya gelen katılımcılar, uzay teknolojileri ve bilimsel çalışmaların yer aldığı etkinliklerin yanı sıra Anadolu'nun farklı bölgelerinin kültürel mirasını da yakından tanıma fırsatı buluyor.

Dünyanın dört bir yanından binlerce katılımcıyı Antalya'da buluşturan IAC 2026, 9 Ekim Cuma günü düzenlenecek "Halk Günü" etkinlikleriyle tüm ziyaretçilere kapılarını açacak.

Kaynak: AA
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