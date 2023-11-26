Antalya'da Yağış ve Fırtına Serada Zarara Yol Açtı

Antalya'nın Serik ilçesinde 2 gündür devam eden yağış ve fırtına nedeniyle seralar zarar gördü. Sera örtüleri uçtu ve içerisinde bulunan çilekler telef oldu. Çilek üreticisi Ahmet Seven, zararlarını dile getirerek tekrar ekmek zorunda kalacaklarını belirtti.

Antalya'nın Serik ilçesinde 2 gündür devam eden yağış ve fırtına nedeniyle seralar zarar gördü. Serik ilçesi Karadayı Mahallesinde etkili olan yağmur ve fırtına, sera örtülerini uçurdu, içerisinde bulunan çilekler fideleri telef oldu.

Çilek üreticisi Ahmet Seven, "Poyrazdan dolayı bütün sera örtüleri kalktı. Bir gün önce işçi soktuk içine seraların örtülerini tamir ettik. Gece çıkan fırtına sonrası bu sefer komple örtüleri kalktı. Allah'ta geldi. Kimse bir şey diyemez. Çok zararımız var. Ektiğimiz çileklerin hepsi öldü. Tekrar ekeceğiz ama bu da masraf demek" ifadesini kullandı. - ANTALYA