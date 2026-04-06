Antalya'da uluslararası coğrafi işaretler zirvesi düzenlenecek

Antalya'da yapılacak '2. Uluslararası Antalya Coğrafi İşaretler Zirvesi', yerel değerleri küresel pazarlarla buluşturacak. 16-18 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek zirve, üreticileri, uluslararası temsilcileri ve gastronomi uzmanlarını bir araya getirecek.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Akdeniz Üniversitesi Coğrafi İşaretler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ACİMER) ile Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağının (YÜCİTA) işbirliği yaptığı zirve, 16-18 Nisan'da ATSO ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen üreticileri, uluslararası kuruluşların temsilcilerini, yerel yönetimleri ve gastronomi dünyasının önde gelen isimlerini Antalya'da bir araya getirecek zirvede, coğrafi işaretlerin otel ve restoran menülerine entegrasyonu ile kadın ve kooperatiflerin başarı hikayeleri konuşulacak.

Zirvedeki "Sütün Beyaz Yolculuğu" başlıklı oturumda, Türkiye'nin tescilli peynir mirasının yanı sıra diğer dünya lezzetlerinin hikayeleri ele alınacak.

Etkinlik kapsamında, Antalya'nın tescilli lezzetlerinin deneyimleneceği tadım stantları kurulacak.

Son gün "Yerel Mirasın Muhafızları" ödül töreni ile sonuç bildirgesinin açıklanacağı zirve, 18 Nisan'daki Zeytinpark, Antalya Reçelcisi saha ziyaretleri ve Aspendos gezisi ile sona erecek.

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe
