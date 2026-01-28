Haberler

Tarım ve Orman Bakanlığından Antalya'daki hasar tespit incelemelerine ilişkin açıklama Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya'da etkili olan sel ve hortumdan etkilenen tarım alanlarında hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Üreticileri ziyaret eden bakanlık yetkilileri, zarar tespit çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya'da etkili olan sel ve hortumdan etkilenen tarım alanlarına ilişkin hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Paylaşımda, Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız ve Bitkisel Üretim Genel Müdürü Uğur Erdem'in Antalya'da yaşanan olumsuzluklardan etkilenen üreticileri ziyaret ettikleri belirtildi.

Sahadaki durumun yerinde incelendiği ifade edilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, DSİ Bölge Müdürlüğümüz ve TARSİM ekiplerimizle hasar tespit çalışmalarını sahada aralıksız sürdürüyor, yaşanan olumsuzlukların en kısa sürede giderilmesi için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz."

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

