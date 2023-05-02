Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Korkuteli'ne süt tankı desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli Yelten Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanlığı'na 4 ton kapasiteli 2 süt tankı desteği verdi. Üreticilerin elde ettikleri sütlerin daha iyi şartlarda ve daha sağlıklı bir ortamda saklanması amaçlanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli Yelten Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanlığı'na 4 ton kapasiteli 2 süt tankı desteği verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yerelden kalkınma hamlesiyle üreticiye desteklerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, hayvancılık ile uğraşan vatandaşların şartlarını kolaylaştırmak için çaba harcıyor. Ekipler, üreticilerin elde ettikleri sütlerin daha iyi şartlarda ve daha sağlıklı bir ortamda saklanması için Korkuteli Yelten Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanlığı'na 4 ton kapasiteli 2 süt tankı teslim etti.

Sütün sağımından sonra fabrikaya ulaştırılmasına kadarki süreçte depolanmanın çok önemli olduğunu söyleyen Kooperatif Başkanı Himmet Yakar, süt tankları için Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür etti. Yakar, "Kooperatif'imize kazandırılan bu süt tankları sayesinde üreticiler daha çok kapasiteli ve daha sağlıklı süt muhafaza edebilecekler" dedi.