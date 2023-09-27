Antalya Büyükşehir Belediyesi, Genç Çiftçiye Aronya Üretimi İçin Destek Verdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin desteği Gazipaşa'da antioksidan değeri yüksek, süper bitki olarak bilinen 'Aronya' üretimine başlayan genç çiftçi Serkan Uysal, ilk hasadı Başkan Muhittin Böcek'e ikram etti. Genç girişimci desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür ederek, gençlere değer verildiğinde çok önemli başarılar elde edilebileceğini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yerelden kalkınma hedefi ile tarımda üreticiye her alanda destek veriyor. Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl Gazipaşa'da çiftçilere geleceğin meyvesi olarak adlandırılan ve antioksidan değeri yüksek 'Aronya' fidesi hibe etti. Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı desteklerden sonra Gazipaşa bölgesinde alternatif ürün yetiştiriciliği gelişti. Özellikle genç çiftçilere yapılan destekler bölgede 'Aronya' üretimi arttı.

Üreticiye her alanda destek

Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği destekle 2 dönümlük alanda Aronya bitkisi yetiştiren genç çiftçi Serkan Uysal, ilk hasadını yaptı. Aronya üretici Serkan Uysal, ilk hasadını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e ikram etti. Başkan Muhittin Böcek, genç girişimciyi tebrik ederek, üretime sağladığı katkıdan dolayı teşekkür etti. Yerelden kalkınma projeleriyle üreticiyi her alanda desteklediklerini belirten Başkan Böcek, "Serkan kardeşimi tebrik ediyorum. Çok güzel ürünler yetiştiriyor. Genç çiftçilerimize Büyükşehir Belediyesi olarak gereken her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

Büyükşehir'in desteği aronya üreticisi oldu

Gazipaşa'da çiftçilikle uğraştığını söyleyen Serkan Uysal, "Alternatif bitkiler üzerine üretimler yapıyorum. Büyükşehir Belediyesi 1,5 yıl önce Aronya fidesi hibe etti. Üretim sürecinde de bizleri destekledi. Muhittin Başkanımıza ilk hasadı getirdik. Gazipaşa da genç çiftçiler olarak bir internet sitesi kurduk ve üretimlerimizi bu site üzerinden tüm Türkiye'ye satıyoruz. Organik ürünler yetiştiriyoruz. Muhittin Başkanımız bizlere ne kadar değer vermiş olduğunu göstermiş oldu. Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalışmalarımıza devam ederek çeşitli meyve ve bitki üretimleri yapacağız" diye konuştu. - ANTALYA