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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çakırlar Mahallesi'ndeki üreticilere hibe desteği sağladı

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarımcılığın yoğun olduğu Çakırlar Mahallesi'nde hamur karma makinesi ve ceviz soyma makinesi hibesi yaptı. Hibeler, çiftçilerin işlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çakırlar Mahallesi'ndeki üreticilere hamur karma makinesi ve ceviz soyma makinesi hibesi yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yerelden kalkınma hedefleri doğrultusunda, Antalya'da, tarımcılığın yoğun olduğu bölgelerdeki halka hibe desteğini sürdürüyor. Çiftçinin işini kolaylaştırmaya yönelik hibeler, vatandaş tarafından olumlu tepki almaya devam ediyor. Bu kapsamda Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından, Konyaaltı ilçesine bağlı Çakırlar Mahallesi'nde hamur karma makinesi ve ceviz soyma makinesi hibesi yapıldı. Hamur karma makinesinin, kırsal bölgede toplu yapılan etkinlikler için önemli bir kolaylık sağlaması hedeflenirken, ceviz soyma makinesinin ise ceviz üreticiliği yapan çiftçinin önemli sorunlarından biri olan ceviz soyma problemine çözüm olması bekleniyor.

"Hibe çalışmaları devam ediyor"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görevli Fatih Alkan, "Çakırlar Mahallesi'nde, vatandaştan gelen talep doğrultusunda, hamur karma makinesi ve ceviz soyma makinesi desteğinde bulunduk. Vatandaşımızın taleplerini karşılamak için çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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