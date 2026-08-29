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Hatay'da Mısır Hasadı Devam Ediyor: Tarım Müdürü Üreticiyi Ziyaret Etti

Hatay'da Mısır Hasadı Devam Ediyor: Tarım Müdürü Üreticiyi Ziyaret Etti
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Hatay'da çiftçiler mısır hasadına devam ederken, İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, Antakya'daki bir üreticiyi tarlasında ziyaret ederek bitkilerin gelişimini inceledi ve sezon hakkında bilgi aldı. Türkmen, verimlilik ve sürdürülebilir üretim vurgusu yaparak üreticilerin taleplerini dinledi; müdürlüğün sahada destek çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Hatay'da mısır üretimi yapan çiftçiler hasada devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, Antakya ilçesinde mısır üretimi yapan üreticiyi tarlasında ziyaret ederek üretim alanında incelemelerde bulundu.

Ziyarette mısır bitkilerinin gelişim durumu ve üretim süreci yerinde incelenirken, sezonun genel seyri hakkında üreticiden bilgi alındı. Türkmen, üretimde verimliliğin artırılması, bitki sağlığının korunması ve sürdürülebilir üretimin önemine dikkat çekerek üreticinin talep ve önerilerini dinledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tarımsal üretimin geliştirilmesi ve üreticilerin desteklenmesine yönelik çalışmaların sahada sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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