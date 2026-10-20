Antakya'da lübye hasadı başladı, tarlada kilogramı 40-50 TL marketlerde 130-140 TL

Hatay'ın Antakya ilçesinde protein ve lif bakımından zengin olan lübye hasadı başladı. Tarlada kilogramı 40-50 TL olan lübye, marketlerde 130-140 TL'ye alıcı buluyor.

Türkiye'nin verimli topraklarından Hatay'da yaz mevsiminin sona ermesiyle birlikte birçok tarımsal ürünün hasadında sona gelindi. Antakya ilçesi Bohşin Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Halil Koçak, 10 dönümlük tarlaya ektiği lübyenin hasadına başlandı. İşçilerin tek tek elle topladıkları lübye, tarladan kilogramı 40 TL ila 50 TL'den satılırken manavlarda 130 TL ila 140 TL'den alıcı buluyor. Bölgede lübye olarak isimlendiren ve birçok kişi tarafından börülce olarak bilinen lezzet, protein ve lif bakımından zengin olan ürün. Sağlığa faydalı konusunda yararlı olan lübye, kentteki farklı ilçelere gönderilerek satışa sunuluyor.

"Protein ve lif bakımından zengin olan lübye, Hatay'da hem taze tüketim hem de turşu ve kuru tane üretimi amacıyla yetiştiriliyor"

Tek tek elle toplanarak hasadı yapılan ve sağlığa iyi gelen lübye hasadını yapan çiftçi Halil Koçak, "Burada 20 dönüm alanda lübye ektim. Şimdi hasat yapıyoruz. Hasat iyi gidiyor ama fiyatlar biraz düşük. Ürünü tarladan 40-50 TL'den alıyorlar, marketlerde ise 130-140 TL'ye satıyorlar. Lübye erken ekiliyor, bazen yaz ortasında da ekiliyor. Ancak toplaması biraz zor. Bir işçi günde en fazla iki çuval toplayabiliyor. Bu nedenle masrafları karşılamak kolay olmuyor. Hasadı makasla değil, elle yapıyoruz. 40 dereceye yaklaşan sıcaklarda çalışıyoruz. Sabah saat 05.30'da evden çıkıp 06.00'da tarlada oluyoruz. Güneş doğmadan işe başlıyoruz. Bazı işçiler saat 10.00 gibi yarım yevmiye çalışıp gidiyor. Biz ise öğlene kadar tarlada kalıyoruz. Lübye yemeklerde taze olarak kullanılıyor. Tane olarak da tüketiliyor. Ayrıca tohumluk olarak ekiliyor ve turşusu da yapılıyor. Sağlığa faydalı olduğu, özellikle böbreklere iyi geldiği söyleniyor. Lübye, fasulye ve baklaya benzeyen bir ürün. Sıcakta da yetişiyor ancak hava ne kadar serin olursa o kadar verimli oluyor. Sıcak havalarda verimi düşüyor. Fazla su istemiyor. Ekimden sonra bir kez, ardından ihtiyaç durumuna göre iki üç kez sulamak yeterli oluyor. Az su vermek gerekiyor. Fazla su verildiğinde bitki büyüyor ancak ürünün verimi istenen düzeyde olmuyor. Ürünleri Antakya ve Kırıkhan'a gönderiyorum. Bugün belki Kırıkhan'a ve Reyhanlı'ya da götürürüz. İşçiler günde yaklaşık 20 çuval lübye topluyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı