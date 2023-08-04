Annelere emeklilik indirimi! Çocuk sayısına göre erken emeklilik, uzaktan ve esnek çalışma formülü...

Milyonlarca kadını ilgilendiren haber! Çalışma hayatında yer alan annelerin daha kolay emekli olması için yeni adımlar atılıyor. Yeni torba yasada yer alması beklenen düzenlemeyle, kadınlar çocuk sayısına göre daha erken emekli olabilecek. Uzaktan ve esnek çalışma modellerinin getirilmesi de formüller arasında.

Milyonlarca kadını ilgilendiren haber! Çalışma hayatında yer alan annelerin daha kolay emekli olması için yeni adımlar atılıyor. Yeni torba yasada yer alması beklenen düzenlemeyle, kadınlar çocuk sayısına göre daha erken emekli olabilecek. Uzaktan ve esnek çalışma modellerinin getirilmesi de formüller arasında.

Ak Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında kadınlara yeni destekler sağlanması bekleniyor. Meclis'in açılmasıyla annelere erken emeklilik formülünün gündeme gelmesi öngörülüyor.

ÇOCUK SAYISINA GÖRE İYİLEŞTİRME

Seçim beyannamesine göre annelere erken emeklilik gelecek. Kadınların çocuk sayısına göre emeklilik şartlarında iyileştirme yapılması bekleniyor.

Kamuoyunda merakla beklenen düzenlemenin torba yasada yer alıp almayacağı Ekim ayında Meclis'e sunulacak tasarıda belli olacak.

Düzenleme kapsamında, kadınlar için "yıpranma payı" benzeri bir modelin üzerinde duruluyor. Bu modele göre, anne olan kadınların emeklilik yaşı düşürülecek ve çocuk sayısına göre süre artacak. Kadınların prim gün sayısı ve çocuk sayısına göre, prim eklenme veya yaş şartı indirimi gibi kolaylıklar söz konusu olabilir.

UZAKTAN ÇALIŞMA FORMÜLÜ MASADA

Annelerin iş ve aile hayatına daha uyumlu olması için, uzaktan çalışma modelleri ve esnek çalışma saatleri gibi yeniliklerin de gündeme alınması bekleniyor. Bakıcı desteği gibi desteklerin sağlanması da söz konusu olabilir. Bu düzenleme hem annelerin iş hayatına katılmasını kolaylaştıracak hem de kadınlara erken emekliliğin önünü açacak.

SEÇİM BEYANNAMESİNDE YER ALIYORDU

AK Parti'nin 14 Mayıs seçimleri öncesi yer alan beyannamede "Kadınların çalışma hayatına girişini kolaylaştıracak ve kadın istihdamını teşvik edecek düzenlemeler yoluyla esnek çalışma olanaklarını artıracak, kadın kooperatiflerini güçlendirecek, çocuk bakım hizmetleri ve ihtiyaca göre belirlenmiş mesleki eğitim programları hayata geçireceğiz." denilmişti.

Buna göre, emeklilik yaşı kadınlarda annelik ve çocuk sayısına göre aşağı çekilecek. Ev hanımlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'ini devlet ödeyecek. Kadınlar daha az prim ödeyerek erken emekli olabilecek.