Anneler Günü, Esnaf ve Ekonomi İçin Umut Verici

Hayat boyunca evlatları için fedakarlık yapan annelerimizin yüzünü güldürmek için Anneler Günü'nün bir fırsat olduğunu dile getiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Anneniz, aldığınız hediyeye değil; sizin yüzünüzdeki tebessüme, ona duyduğunuz saygıya, verdiğiniz değere bakar" dedi.

"A'dan Z'ye 415 meslek dalında hareketlilik başlayacak"

Anneler Günü'nün esnaf için ekonomik anlamda umutların tazelendiği bir dönem olduğunu söyleyen Palandöken, "Bu gün aynı zamanda esnaf için de çok önemli. A'dan Z'ye 415 meslek dalında hareket başlar. Pastacıdan çiçekçiye, züccaciyeden billuriyeye, tuhafiye dükkanlarına kadar, artık bütün gereçlerin satıldığı mağazalarda, esnaf dükkanlarında bir hareketlilik olur. Böyle özel günleri esnaf olarak hep iple çekiyoruz. Sevgililer Günü'nü, ardından gelen bayramları, Anneler Günü'nü, Babalar Günü'nü, Kurban Bayramı'nı bu kapsamda değerlendiriyoruz. Bu günler, esnafın en hareketli, en çok iş yaptığı, en çok kazanç sağladığı günler olarak görülüyor. Bu sene ise önceki yıllara göre biraz daha fazla hareket bekliyoruz. Çünkü çarşıda, pazarda fiyatlar yüksek. Tahmini olarak 80 ila 100 milyar TL arasında bir ciro oluşması öngörülüyor. Tabii bu miktar farklı sektörler arasında paylaşılacak. İnsanlar annelerine gitmek için toplu taşıma araçlarını kullanacak, kendi araçlarıyla yola çıkacak, taksi tercih edecek. Bu hareketlilik de ekonomiye ciddi bir katma değer sağlayacak" şeklinde konuştu.

"Annelerimizin 'yavrum geldi' kelimesini duymayı istiyoruz"

Annelere olan sevgi ve saygının sadece bir güne değil hayatın her anına yayılması gerektiğini belirten Palandöken, "Bu günün en önemli özelliği, annenizin size hiçbir şey beklemeden açtığı o şefkatli kucağın belki de hayatınız boyunca içinizde taşıyacağınız, size yön verecek en kıymetli sevgi oluşudur. Gelenek haline dönüşmüş olan bu duygu hem sevgi alışverişini pekiştirecek, hem de esnafın iş yapmasına, çarşının, pazarın canlanmasına katkı sağlayacaktır. Aynı duygularla, herkesin Anneler Günü'nü sağlıklı, uzun süre birlikte geçirilecek nice günlerin başlangıcı olarak kutluyoruz. Annenize, babanıza, aile büyüklerinize duyacağınız saygı ve sevgiyi yılın sadece bir gününe değil, hayatınızın her anına yaymanızı temenni ediyoruz. Bu yıl da aynı duygularla Anneler Günü'nü idrak etmeyi, tüm annelerimizin ellerinden öpmeyi, onların yüzlerinde oluşacak bir gülümsemeyi görmeyi ve 'Yavrum geldi' kelimesini duymayı canı gönülden istiyoruz" diye konuştu. - ANKARA