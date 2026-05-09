TESK, Anneler Günü'nün ekonomiye 100 milyar lira katkı sağlayacağını öngörüyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Anneler Günü'nün ekonomiye 100 milyar lira katkı sağlamasının beklendiğini açıkladı. Palandöken, bu özel günün esnaf açısından büyük bir önem taşıdığını vurguladı.

Palandöken, yaptığı açıklamada, Anneler Günü'nün hem toplumsal hem de ekonomik açıdan büyük anlam taşıdığını belirtti.

Annelere, aile büyüklerine duyulan sevgi ve saygının, onlar için en büyük hediye olduğunu belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Ana, aile sevgisi, toplumdaki olumsuzlukları bir anda silip atıyor. Bu gün, esnaf açısından da çok önemli. Böyle günlerde bütün sektörler canlanıyor. Taksiciden çiçekçisine, takıcısından konfeksiyoncusuna, pastacısından çikolatacısına herkesin nasibini aldığı bir gün. Bu günlerde tabiri caizse önemli hasılat beklentisi oluyor. Anneler Günü'nde ekonomiye 100 milyar lira katkı bekleniyor."

Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök
