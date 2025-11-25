Haberler

Ankara Sanayi Odası'ndan Öğretmenler Günü Kutlaması

Ankara Sanayi Odası, Öğretmenler Günü vesilesiyle odanın eğitim vakfına bağlı okulların öğretmenleriyle bir araya geldi. ASO Başkanı Seyit Ardıç, öğretmenlerin ülkedeki en güçlü unsurlar olduğunu vurguladı ve eğitim anlayışının Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda şekillendiğini ifade etti.

Ankara Sanayi Odası (ASO), odanın eğitim vakfına bağlı okullarının öğretmenleriyle, "24 Kasım Öğretmenler Günü" yemeğinde buluştu.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Öğretmenler Günü yemeğine ASO Teknik Koleji, ASO.1 OSB Anaokulu, ASO Sürekli Eğitim Merkezi ve Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi öğretmenleri, yönetim ve mütevelli kurulu üyeleri katıldı.

Burada konuşan ASO Başkanı Seyit Ardıç, öğretmenler gününü kutlayarak, öğretmenlerle aynı sofrayı paylaşmaktan onur ve mutluluk duyduğunu belirtti. Eğitimin, ülkenin kaderini belirleyen en güçlü unsur olduğunu vurgulayan Ardıç, "Bu ışıkla ülkemizin geleceğini aydınlatan siz değerli öğretmenlerimize, çok şey borçluyuz." ifadesini kullandı.

"Eğitim anlayışımız, Atatürk'ün ilke ve devrimleri doğrultusunda"

Ardıç, öğretmenliğin sadece bir meslek olmadığını, geleceği inşa etme sanatı olduğuna da dikkati çekti. Ülkenin refah toplumu olabilmesi için yenilikleri takip eden, okuyan, çalışan ve üreten bireyler yetiştirmesi gerektiğinin altını çizen Ardıç, şunları kaydetti:

"ASO Eğitim Vakfı olarak eğitim anlayışımız, Atatürk'ün ilke ve devrimleri doğrultusunda, milli, ahlaki, ve insani değerlere bağlı, insan haklarına ve doğaya saygılı, dünyayı yakından izleyen, çağdaş teknolojiye hakim, bilgi üretebilen ve teknolojiyi geliştirebilen bireyler yetiştirme üzerine kuruludur. Bu anlayışı, ASO Teknik Koleji'mizde büyük bir titizlikle hayata geçiren siz öğretmenlerimize, gönülden teşekkür ediyorum."

Öğretmenler Günü Yemeği, öğretmenlerden oluşan koronun Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirmesiyle devam etti.

