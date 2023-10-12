Ankara-İzmir YHT Hattı Afyonkarahisar'da İnşa Ediliyor
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri
Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının Afyonkarahisar Sinanpaşa ilçesindeki inşaatı devam ediyor. Sinanpaşa Kaymakamı Yaşar Artar, şantiyeyi ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ankara- İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının Afyonkarahisar Sinanpaşa ilçesindeki inşaatı devam ediyor.
Sinanpaşa Kaymakamı Yaşar Artar, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) şantiyesini ziyaret edip, Afyonkarahisar Merkez II. Organize Sanayi Bölgesi OSB'de incelemelerde bulunarak yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. İnşaatın hızla ilerlediği bölgede Kaymakam Artar, firmaların taleplerini de dinledi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi