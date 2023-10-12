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Ankara-İzmir YHT Hattı Afyonkarahisar'da İnşa Ediliyor

Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının Afyonkarahisar Sinanpaşa ilçesindeki inşaatı devam ediyor. Sinanpaşa Kaymakamı Yaşar Artar, şantiyeyi ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.