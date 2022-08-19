Ankara haberleri... Ankara'da restoranlara gıda ve hijyen denetimi

ANKARA'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı gıda kontrol görevlileri, Çankaya ilçesinde faaliyet gösteren restoranlarda gıda ve hijyen denetiminde bulundu. Hijyen kurallarına uyulmadığı ve çalışanlarında 'hijyen belgesi' bulunmadığı tespit edilen iş yerlerine yönelik para cezası uygulandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin restoranlara yönelik denetiminde; son tüketim tarihi, katkı maddeleri, muhafaza koşulları ile hijyen ve temizlik gibi çeşitli kriterler yönünden incelemeler yapıldı. Denetim yapılan bazı restoranların hijyen kurallarına uyulmadığı, bazı restoranlarda ise çalışanların 'hijyen belgesi' olmadığı tespit edildi. Bu iş yerlerine yönelik para cezası uygulandı. Taklit ve tağşiş kontrolleri kapsamında da bazı ürünlerden numune alındı. Laboratuvara gönderilen ürünler incelendikten sonra kriterlere uyulmayan işletmelere para cezası uygulanacağı belirtildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, halk sağlığının korunması ve tüketicinin sağlıklı gıdaya ulaşması amacıyla yaptıkları gıda denetimlerinin yıl boyu aralıksız sürdüğünü belirterek, " Ankara'da sokak lezzetlerinin yoğun olarak tüketildiği sokak ve caddelerde şu an denetim yapılmakta. Ankara'da 250 gıda kontrol görevlisi bu denetimlere katılmakta. Yıl boyu yapılan denetimlerde bugün itibarıyla 60 bin civarında gıda denetimi gerçekleştirdik. Bu denetimlerde aldığımız 2 bin 800 gıda numunesinden 200'ü olumsuz çıktı. Gerek olumsuz çıkan numunelerle ilgili gerek hijyen ve belge eksikliği ile ilgili yaptığımız denetimlerde bu işletmelerin 470'ine 11,5 milyon TL idari yaptırım uygulandı. Denetimlerimiz bundan sonra da devam edecek. Gıda kontrol görevlilerimiz bu denetimleri yapıyorlar; ama en büyük denetçi tüketicidir. Tüketici karşılaştığı sorunları lütfen il müdürlüğünün ilgili birimlerine bildirsin" dedi.

Görüntü dökümü:

- Denetimler

- Belge kontrolleri

- İl Tarım ve Orman Müdürü'nün açıklaması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Şaduman UNUTMAZ- Canberk ÖZTÜRK/ ANKARA,