Ankara haberi | Akyurt Belediyesinde usta eller üretiyor

Ankara haber... Akyurt Belediyesi Lojistik Tesisleri'nde belediye çalışanları, çit, piknik masası ve kamelya gibi birçok park gerecini üretmeye devam ediyor.

Akyurt Belediyesi Lojistik Tesisleri'nde belediye çalışanları, çit, piknik masası ve kamelya gibi birçok park gerecini üretmeye devam ediyor.

Parkları süsleyen kamelyalar, tesis içerisinde yer alan marangozhanede Akyurt Belediyesinin usta elleri tarafından üretiliyor.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık lojistik tesisler içerisinde farklı alanların olduğunu belirterek üretimin yanı sıra araçların bakım ve onarımının da yapıldığını söyledi. Böylelikle belediyenin tasarruf elde ettiğini dile getiren Ayık, "Belediyemiz kaynakları en verimli şekilde kullanmak için özen göstermektedir. Lojistik Tesislerimizde parklarda akşamları ailelerimizle oturduğumuz kamelya, pergole, bank, kameriye, çit ve piknik masası gibi malzemeleri ustalarımızın maharetleriyle kendi bünyemizde üretiyoruz. Hazır alınan malzemelerin kalitesi her zaman birbirini tutmuyor. Bu nedenle birinci sınıf kerestelerden kendimiz üretim yapıyoruz. İşçiliği de ekleyince hem maliyeti düşük hem de kaliteli hizmet ortaya çıkıyor. Bununla da kalmıyoruz. Parklarımıza dikilen çiçeklerimiz de kendi seralarımızın ürünü. Sahada çalışan iş makinelerimiz arızalandığında anında müdahale ederek çalışmalarımızın aksamasını önleyen ekiplerimiz tamirhane, kaynakhane, boyahane bölümlerinde çalışıyorlar. Arkadaşlarımızın becerisi ve özverisiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA