Ankara'nın Gölbaşı İlçesi'nde düzenlenen Agrotec 26. Uluslararası Tarım Fuarı kapsamında gerçekleştirilen süt sağma yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmacılar, ineklerini süsleyerek jüri karşısına geçti ve hijyen kurallarına uygun sağılma gibi kategorilerde değerlendirildi. Ayrıca en iyi bal yarışmasında da birinciler belirlendi.

Ankara'da süt sağma yarışması

ANKARA'nın Gölbaşı İlçesi'nde, Agrotec 26'ncı Uluslararası Tarım Fuarı kapsamında düzenlenen süt sağma yarışması, renkli görüntülere sahne oldu.

Agrotec 26'ncı Uluslararası Tarım Fuarı, Gölbaşı Fuar Alanı içerisinde düzenlendi. Fuarın açılış gününde en iyi süt sağma ve en iyi bal yarışmaları düzenlendi. Yarışmacılar, kırmızı kurdeleler ile süsledikleri inekleri ile jüri karşısına geçti. Yarışmacılar, ineği sağıma hazırlama, ineklerin hijyen kurallarına uygun sağılması, sağılan sütün temizliği gibi kategorilerinde jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. En iyi bal yarışmasında ise petek doluluk oranı, petek ağırlığı, aroma ve lezzet kategorileri değerlendirildi. Süt sağma yarışmasında birinci Fatma Çetin, en iyi bal yarışmasında ise Nadiye Genç birinci oldu. Birincilere tam altın, ikincilere yarım altın, üçüncü ve dördüncülere ise çeyrek altın verildi. 14-17 Eylül tarihleri arasında açık olacak fuar alanında ikinci gün höşmerim tatlısı ve en güzel domates yarışmaları düzenlenecek.