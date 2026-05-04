Ankara'da matbaa öğrencileri, Köln'de stajla mesleki becerilerini geliştirdi

Ankara Sanayi Odası (ASO) 8 No'lu Kağıt Ürünleri ve Baskı İşleri Sanayi Meslek Komitesi'nin, mesleki eğitimin niteliğini artırmak amacıyla imzaladığı iş birliği protokolü çerçevesinde, Aktaş Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Almanya'nın Köln kentinde staj yaptı.

Ankara Sanayi Odası (ASO) 8 No'lu Kağıt Ürünleri ve Baskı İşleri Sanayi Meslek Komitesi'nin, Aktaş Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile mesleki eğitimi güçlendirmek amacıyla imzaladığı iş birliği protokolü, somut sonuçlarını vermeye devam ediyor.

Protokol kapsamında yürütülen çalışmaların bir çıktısı olarak, okulun matbaa bölümü öğrencileri Erasmus+ Programı çerçevesinde Almanya'nın Köln şehrinde gerçekleştirilen yurt dışı staj programına katılarak uluslararası deneyim kazandı.

Türkiye Ulusal Ajansı koordinasyonunda yürütülen program kapsamında Atatürk Aktaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 9 öğrenci, matbaa alanında 'Kısa Süreli Öğrenci Staj Hareketliliği' programını başarıyla tamamladı. Öğrenciler, Köln'de sektörün güncel üretim tekniklerini yerinde gözlemleme ve uluslararası uygulamalara doğrudan katılma fırsatı buldu.

Staj programının ardından öğrencileri konuk eden ASO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mehmet Osmanbeyoğlu ve ASO 8 No'lu Meslek Komitesi Üyeleri, gençlerin yurt dışı deneyimlerinden elde ettikleri mesleki kazanımları, uygulama becerilerini ve programın çıktıları üzerine kapsamlı bir değerlendirme gerçekleştirdi.

Toplantıya, ASO Meclis Üyesi Fırat Gündoğan, Komite Başkanı Beste Rodoslu, Komite Başkan Yardımcısı Ertuğrul Sarıyıldız, Komite Üyeleri Sinan Öztürk ve Süphani Akkoç, Atatürk Aktaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni İbrahim Abdullah Soybaş ve öğrenciler katıldı.

"Uluslararası deneyim, mesleki gelişimin önemli bir parçası"

Programda konuşan ASO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Osmanbeyoğlu, mesleki eğitimin uluslararası deneyimlerle güçlendirilmesinin önemine dikkat çekerek, "Sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinde mesleki eğitimin rolü son derece kritik. Erasmus+ gibi programlar, öğrencilerimizin farklı ülkelerde edindikleri bilgi ve tecrübelerle hem kişisel hem de mesleki gelişimlerine önemli katkılar sağlıyor" dedi.

Köln'de gerçekleştirilen staj programının öğrencilere önemli kazanımlar sunduğunu belirten Osmanbeyoğlu, "Bu program sayesinde öğrencilerimiz, matbaa sektöründeki güncel teknolojileri yerinde görme ve uluslararası bir çalışma ortamını deneyimleme fırsatı buldu. Sanayimize nitelikli insan kaynağı kazandırmak için meslek liselerini desteklemeye her zaman devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Sektörün geleceği için nitelikli insan kaynağı önceliğimiz"

Değerlendirmelerde bulunan ASO 8 No'lu Kağıt Ürünleri ve Baskı İşleri Sanayi Meslek Komitesi Başkanı Beste Rodoslu ise komite olarak mesleki eğitimi güçlendirmeyi öncelikli çalışma alanları arasında gördüklerini belirtti. Rodoslu, "Kağıt ürünleri ve baskı işleri sektörü, hızla gelişen teknolojiye uyum sağlayabilecek donanımlı insan kaynağına ihtiyaç duyuyor. Bu doğrultuda meslek liseleriyle kurduğumuz iş birliklerini son derece önemsiyor, gençlerimizin daha eğitim aşamasındayken sektörle buluşmalarını destekliyoruz. Erasmus+ kapsamında gerçekleştirilen bu staj programı, öğrencilerimizin uluslararası deneyim kazanarak mesleki yetkinliklerini artırmaları açısından çok kıymetli bir adım oldu" açıklamasında bulundu.

Erasmus+ programına katılan öğrenciler de yurt dışı staj deneyiminin mesleki ve kişisel gelişimlerine önemli katkılar sağladığını ifade etti. Almanya'da edindikleri deneyimin mesleğe bakış açılarını geliştirdiğini, farklı üretim tekniklerini yerinde görmenin çok değerli olduğunu anlatan öğrenciler, kendilerine bu imkanı sağlayan Ankara Sanayi Odası'na ve ASO 8 No'lu Meslek Komitesi'ne teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı