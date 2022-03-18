İndirim kampanyası izdihama dönüştü! Kapıların açılmasıyla birbirlerini ezmeye başladılar - Haberler

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İndirim kampanyası izdihama dönüştü! Kapıların açılmasıyla birbirlerini ezmeye başladılar

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi
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Ankara'da ev eşyalarının satıldığı bir mağaza, açılışa özel yüz 50 indirim yaptı. Ucuzluktan yararlanmak isteyen vatandaşlar, mağazanın kapısının açılmasıyla izdihama neden oldu.

Ankara'da yeni açılan mağazada açılışa özel uygulanan indirim izdihama neden oldu. Yenimahalle ilçesindeki Güzelyaka Mahallesi'nde açılışı gerçekleştirilen, daha çok ev eşyalarının satıldığı mağazada, ilk güne özel tüm ürünlerde yüzde 50 indirim uygulandı.

İZDİHAM YAŞANDI

İndirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar açılışa yoğun ilgi gösterdi. Mağazanın önünde uzun kuyruk oluşturanlar kepenklerin açılmasıyla birlikte içeriye girmeye çalıştı. Bu sırada büyük izdiham oluştu.

EZİLME TEHLİKESİ GEÇİRDİLER

Bazı kişiler ezilme tehlikesi geçirdi. İndirimli ürünlerden almak isteyenler, birbirleriyle yarışırken, içeride de izdiham yaşanmasına neden oldu.

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Ankara, Ekonomi, Güncel, Haberler

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