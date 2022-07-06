Ankara'da ekmeğe zam geldi! Bundan sonra 4 TL'ye satılacak - Haberler

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Ankara'da ekmeğe zam geldi! Bundan sonra 4 TL'ye satılacak

Haberler.com - Ekonomi
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Türkiye'nin çeşitli illerinde ekmeğe zam gelmeye devam ediyor. Aydın, Mersin ve Eskişehir'in ardından Ankara'da da ekmek bundan sonra 4 TL'ye satılacak.

Vatandaşların hemen hemen her gün almak zorunda olduğu ürünlerin başında gelen ekmek, zamlanmaya devam ediyor. Ekmeğe son haberi ise başkent Ankara'dan geldi.

EKMEK 3 TL'DEN 4 TL'YE ÇIKTI

Ankara'da fırıncılar, artan maliyetler gerekçe göstererek ekmeğe zam kararı aldı. 200 gram ekmeğin fiyatı 3 liradan 4 liraya çıktı. Ata ekmeği 8 lira olurken, kepek Ekmek ise 6,50 liraya yükseldi.

BUGÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Başkentte ekmeğe yapılan zamların bugünden geçerli olacağı öğrenildi. Ankara Fırıncılar Odası'nın yayınladığı yeni fiyat listesi:

Ankara'da ekmeğe zam geldi! Bundan sonra 4 TL'ye satılacak

Haberler.com - Ekonomi

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