Ankara'da dev maden rezervi için çalışmalar başladı
Türkiye'de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarının hız kazandığı bir dönemde, sürpriz bir keşif daha yapılmak üzere. Ankara'nın Kalecik ilçesinde, kömür rezervi tespiti için önemli bir arama çalışması başlatıldı.
Ankara'nın Kalecik ilçesinde, 6 adet sondaj çalışması ile kömür rezervi tespit edilmesi hedefleniyor. Proje, 1953,72 hektarlık alanda Seyfettin Sarıtaş tarafından yürütülecek ve 8,5 milyon TL'lik bir yatırım ile gerçekleştirilecek.
6 ADET SONDAJLA REZERV KAYNAĞI BELİRLENECEK
Kömür arama çalışması, altı ayrı noktada gerçekleştirilecek sondajlarla yapılacak. Her sondaj alanı 50 m² olacak şekilde toplamda 300 m²'lik bir alanda yapılacak çalışmalarda, cevherin rezerv miktarı belirlenecek.
6 AYDA TAMAMLANACAK SONDAJ ÇALIŞMALARI
Sondaj çalışmalarının, 6 ay içinde tamamlanması bekleniyor. Bu süre zarfında, her sondaj alanının 10 m²'lik kısmında yüzeyden alınan toprak numuneleri depolanarak, analizler için laboratuvara gönderilecek.
LABORATUVAR SONUÇLARI İLE MADENİN DAĞILIMI TESPİT EDİLECEK
Sondajlardan alınan numunelerin analizleri sonucunda, kömür madeninin saha içindeki dağılımı tespit edilecek. Bu veriler, bölgedeki kömür rezervinin büyüklüğüne dair daha kesin bilgiler sunacak.