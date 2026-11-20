Ankara Sanayi Odası (ASO), mobilya sektörünün ihracat kapasitesini artırmak ve yeni uluslararası ticari işbirliklerinin önünü açmak amacıyla Mobilya Sektörü Alım Heyeti Programı düzenledi.

ASO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Oda Başkent'teki mobilya sektörünün küresel pazarlarda rekabet gücünü artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu doğrultuda, Ticaret Bakanlığının desteğiyle yürütülen "Mobilya Sektörü İhracat Odaklı Sürdürülebilir Rekabetin Geliştirilmesi Projesi (2025-2028)" çerçevesinde, yerli üreticiler ile uluslararası alıcıları bir araya getirmek amacıyla Ankara'da "Mobilya Sektörü Alım Heyeti Programı" gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını yapan ASO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Ata, Oda olarak üyelerin rekabet gücünü artırmayı, ihracat kapasitelerini geliştirmeyi ve uluslararası pazarlardaki konumlarını sağlamlaştırmayı, temel öncelikleri arasında gördüklerini belirtti.

"Türk mobilyası geniş bir ihracat ağına sahip"

Türkiye'nin dünya mobilya sektörünün önde gelen üretim merkezlerinden biri olduğuna işaret eden Ata, Türk mobilyasının 200'ün üzerinde ülkeye ulaşan geniş bir ihracat ağına sahip olduğuna dikkati çekti. Geçen yıl Türkiye'nin mobilya ve ağaç ürünleri ihracatının yaklaşık 5,8 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, Ankara'nın ise aynı dönemde 160 ülkeye yaklaşık 210 milyon dolarlık ihracat yaptığını aktaran Ata, şunları kaydetti:

"Özgün tasarım, kalite, işlevsellik ve sürdürülebilirlik anlayışı, Ankara mobilyasının geleceğini ve rekabet gücünü belirleyen temel unsurlardır. Ankara, uluslararası iş birliklerine açık, dinamik ve güçlü bir mobilya sanayisine sahiptir. Bu program vesilesiyle, firmalarımızın üretim kabiliyetini ve kalite standartlarını yakından tanıma fırsatı bulacağınıza inanıyorum. Temennimiz, burada atılacak imzaların ve kurulacak temasların uzun vadeli, karşılıklı güvene dayalı ticari ortaklıklara dönüşmesidir."

Organizasyonda Birleşik Arap Emirlikleri, Romanya, Özbekistan, Libya, Suudi Arabistan, Kazakistan, Fas, Amerika Birleşik Devletleri, Umman ve Kenya'dan gelen 25 yabancı firma temsilcisi, proje kapsamında faaliyet gösteren 12 UR-GE üyesi firmayla ikili iş görüşmeleri de yapıldı.

Kaynak: AA