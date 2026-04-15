ATO Başkanı Baran, "Doğu-Batı Ekseninde Ankara'nın Ulaştırmadaki Yeni Rolü" panelinde konuştu Açıklaması

ATO Başkanı Baran, "Doğu-Batı Ekseninde Ankara'nın Ulaştırmadaki Yeni Rolü" panelinde konuştu

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara'nın stratejik coğrafi konumu ve ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ile Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı haline geldiğini vurguladı. Baran, düzenlenen panelde ulaşımın ekonomik gelişim açısından önemine dikkat çekti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara'nın hızlı tren, kara yolu ağı ve yurt dışı uçuşlarıyla Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı konumunda olduğunu ifade etti.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran, Atılım Üniversitesi ve Ankara Lojistik Üssü işbirliğinde düzenlenen "Doğu-Batı Ekseninde Ankara'nın Ulaştırmadaki Yeni Rolü" konulu panelin açılışına katıldı.

Baran, Ankara Lojistik Üssü Yerleşkesi'ndeki etkinlikteki konuşmasında, ulaştırmanın sadece altyapı meselesi olmadığını, rekabet gücünün belirleyicisi ve ekonominin nabzı anlamında da görev üstlendiğini belirtti.

Dünyada, ticaret, turizm ve sağlık sektörlerindeki gelişimin ulaşım sistemlerine paralel ilerlediğine işaret eden Baran, "Bir şehir ne kadar hızlı, ne kadar entegre ve ne kadar sürdürülebilir bir ulaşım ağına sahipse o kadar güçlü hale gelir." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, İpek Yolu güzergahı üzerindeki Ankara'nın, tarih boyunca ulaştırmada önemli bir merkez, stratejik bir kavşak noktası olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'nın merkezi coğrafi konumu, Türkiye'nin çeşitli bölgelerine erişimi kolaylaştırıyor. Kara yolu, demir yolu ve hava yolu ulaşım ağlarının kesişim noktasında yer alması, şehrimizi ulaşım açısından stratejik bir noktaya taşıyor. Bütün bunlar Ankara'ya lojistik açıdan önemli fırsatlar sunuyor. Hızlı tren, kara yolu ağı ve yurt dışı uçuşlarıyla Ankara, Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı konumunda."

ATO'nun ulaştırma ve lojistik sektörünü Ankara'nın kalkınmasında stratejik bir alan olarak gördüklerini vurgulayan Baran, "Lojistik altyapının güçlendirilmesi, organize lojistik bölgelerinin yaygınlaştırılması, demir yolu bağlantılarının artırılması ve ulaşım süreçlerinin dijitalleşmesi konularında tüm paydaşlarla işbirliği yapmaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Doğukan Gürel
