Angola'da 170 karat büyüklüğünde pembe elmas bulundu

Avustralya merkezli Lucapa Diamond şirketi, Angola'da büyük bir elmas buldu. Şirketten yapılan açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Lulo madeninde 170 karatlık pembe bir elmas (The Lulo Rose) bulunduğu, bunun son 300 yılda keşfedilen en büyük pembe elmaslardan biri olduğu ifade edildi.

İHALE İLE SATIŞA ÇIKARILACAK

59 KARATLIK ELMAS 71 MİLYON DOLARA SATILMIŞTI