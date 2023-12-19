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Anadolu Üniversitesi EMYO Dış Paydaş Toplantısı Gerçekleştirildi

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Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu (EMYO) tarafından düzenlenen 'Dış Paydaş Toplantısı' EMYO Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda, Dış Paydaşlarla EMYO ile sektör ilişkileri üzerine değerlendirmeler yapılıp görüş alışverişinde bulunuldu. Dr. Öğr. Üyesi Nihan Vural dış paydaşları bu sene de Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan İç Anadolu Kariyer Fuarı (İKAF) ile ilgili olarak bilgilendirdi.

Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu (EMYO) tarafından düzenlenen 'Dış Paydaş Toplantısı' EMYO Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda, Dış Paydaşlarla EMYO ile sektör ilişkileri üzerine değerlendirmeler yapılıp görüş alışverişinde bulunuldu. Dr. Öğr. Üyesi Nihan Vural dış paydaşları bu sene de Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan İç Anadolu Kariyer Fuarı (İKAF) ile ilgili olarak bilgilendirdi.

Toplantıya, EMYO Dış Paydaşları; Eskişehir Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı Okan Adıyaman, TURSAB Eskişehir BTK Başkanı Özgür Ersoy, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nden Sicil Müdürü Mustafa Pediz, Eskişehir Sanayi Odası Genel Sekreteri Volkan Günaydın, İŞKUR Eskişehir İl Müdürlüğü Şube Müdürü Fatma Kıpçak, Üniversite Kariyer Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Nihan Vural ile Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Salim Şengel, Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Zeki Güler ve Yüksekokul Sekreteri Güler Urazel katılım gösterdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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