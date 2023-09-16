Anadolu Isuzu'ya "İhracat Başarı Ödülü"

Anadolu Isuzu, 2022 yılında sergilediği performansıyla Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından "İhracat Başarı Ödülü"ne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Isuzu, ihracat alanındaki başarılarını bu yıl da aldığı ödüllerle tescillemeye devam ediyor.

Anadolu Isuzu, son olarak Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği tarafından üretim ve ihracattaki başarılı performansıyla ödüle değer bulundu. Şirket, OİB tarafından düzenlenen "İhracatın Şampiyonları 2022 Ödül Töreni" organizasyonunun altın kategorisinde "İhracat Başarı Ödülü"nün sahibi oldu.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Anadolu Isuzu Ticari Fonksiyonlar Grup Direktörü Hakan Kefoğlu, 2022 yılında ihracatı artırdıklarının bilgisi verdi.

Çayırova'daki modern üretim tesislerinde terzi usulü imalat modeliyle ürettikleri araçları 45 ülkeye ihraç ettiklerini kaydeden Kefoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"Dünya kentlerinin en güncel taleplerine uygun olarak geliştirip ürettiğimiz çevreci ve modern araçlar, Avrupa Birliği başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde büyük ilgi ve beğeni topluyor. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin takdim ettiği ödülün sahibi olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Anadolu Isuzu olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mevcut pazarlarımızdaki varlığımızı güçlendirirken yeni pazarlara açılmaya, Türkiye'nin ihracatına ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmaya devam edeceğiz."