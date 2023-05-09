Anadolu Aslanları İş Adamlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tam destek

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Diyarbakır Şube Başkanı Avukat Mehmet İhsan Aytekin 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tam destek vereceklerini açıkladı.

Ülkenin yurt içinde ve yurt dışında elde etmiş olduğu kazanımları korumak, toplumun huzur ve istikrarı sürdürmek, ülke ekonomisini ve birlik beraberliği daha da güçlendirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koşulsuz destek verdiklerini belirten Aytekin, ülkesini seven tüm duyarlı iş adamları ve vatandaşları da desteğe davet etti. Aytekin, "21. yüzyılın Türkiye Yüzyılı olması için Cumhur ittifakının Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur ittifakını destekliyoruz. Bu kararı almamızdaki en büyük neden Cumhurbaşkanımızın şahsının vermiş olduğu güven ile Cumhur ittifakının yerli, milli ve üretken politikalarıdır" dedi. - DİYARBAKIR