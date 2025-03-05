Amerikan Citi Bank müşterisinin hesabına yanlışlıkla 6 milyar dolar gönderdi

Ünlü Amerikan bankası Citi Bank, milyarlarca dolarlık bir hata yaptı. Bir banka çalışanı, müşterinin hesap numarasını kopyalayıp para gönderilecek hesap numarasına ilişkin alana kopyaladıktan sonra, yanlışlıkla gönderilecek para tutarı kısmına da yapıştırdı. Ne olduysa ondan sonra oldu. parayı gönder tuşuna bastıktan sonra müşterinin hesabına 6 milyar dolar gönderimi gerçekleşti.

HATA ANCAK BİR GÜN SONRA FARK EDİLEBİLDİ

Bu büyük hatayı farkeden kimse olmadı. Ta ki ertesi gün bankanın rezervlerinde büyük açık ortaya çıkıncaya kadar. Ertesi gün fark edilen hata için yetkililer hemen harekete geçti. Bankadan yapılan açıklamada, girdi hatasının tespit edilip düzeltildiği, bunun bankaya veya müşteriye hiçbir etkisinin olmadığı bildirildi.

BİR HAFTADA İKİNCİ BÜYÜK HATA

Öte yandan Citigroup'ta yaşanan bu hata bir haftada yaşanan ikinci hata oldu. Geçen hafta da aynı bankadan başka bir müşterinin hesabına280 trilyon dolar yerine yanlışlıkla 81 trilyon dolar (yaklaşık 2.9 milyar lira) yatırdığını ve işlemi geri almanın saatler aldığını bildirmişti.