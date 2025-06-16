Ambarlı Kılavuzluk Hizmeti İhalesi İçin Başvurular Başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Ambarlı Bölgesel Hizmet Sahası Kılavuzluk Hizmeti işletme hakkının 20 yıl süreyle devri için ihale gerçekleştirecek.

Denizcilik Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki açıklamaya göre, geçici teminat bedeli 11 milyon 318 bin lira olarak belirlenen ihale, 618 sayılı Limanlar Kanunu'nun ek 1'inci maddesinde belirtilen artırmaya esas pay oranı olan yüzde 40 üzerinden pazarlık usulü ile yapılacak ve açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

İhaleye, ihale dokümanını satın alan gerçek ve tüzel kişilerle ortak girişim grupları (OGG) başvurabilecek. Yatırım fonları ihaleye OGG bünyesinde başvuru yapabilecek ancak OGG'nin tamamı yatırım fonlarından oluşamayacak.

Son başvuru tarihi 28 Temmuz

İhaleye, 28 Temmuz saat 15.00'e kadar başvurulabilecek. İdare son başvuru tarihini uzatabilecek. Bu husus başvuru süresinin sona ermesinden önce Bakanlığın resmi internet sitesinde duyurulacak.

Başvuru sahipleri, 30 Temmuz saat 10.00'da, ihale komisyonunca İdareye sunulan başvuru evrakının istekliler huzurunda açılması için Denizcilik Genel Müdürlüğünde hazır bulunacak.