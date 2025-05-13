Amazon ve Humain, Suudi Arabistan'da 5 Milyar Dolarlık Yapay Zeka Bölgesi Kuruyor

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un bulut bilişim şirketi Amazon Web Services (AWS) ve Humain'in, Suudi Arabistan'da "AI Zone" (Yapay Zeka Bölgesi) kurmak için 5 milyar doları aşan stratejik ortaklık yatırımı yapmayı planladıkları bildirildi.

Amazon'dan yapılan açıklamada, AWS ve Humain'in, Suudi Arabistan'da ve küresel ölçekte yapay zeka uygulamalarını hızlandırmak için yapay zeka bölgesi kuracakları belirtildi.

AWS ve Humain'in, Suudi Arabistan'da yapay zeka bölgesi kurmak için 5 milyar doları aşan stratejik ortaklık yatırımı yapmayı planladığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu yapay zeka bölgesinin türünün ilk örneği olacağı ve Suudi Arabistan'ın yapay zekada dünya lideri olma vizyonunu destekleyeceği kaydedildi.