Amazon Türkiye, MMA Türkiye'den 4 ödül kazandı

Amazon Türkiye, "Prime Day İndirim Avcıları" kampanyasıyla Marketing + Media Alliance (MMA) Türkiye tarafından 4 ödüle birden layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamayan göre, MMA tarafından verilen Smarties Ödülleri, her yıl pazarlama dünyasında yaratıcılık, yenilik ve iş sonuçlarına etkisi yüksek projeleri ödüllendirmek amacıyla veriliyor.

İndirim kararlarını müşterilere bırakan "Prime Day İndirim Avcıları" projesiyle gecenin göze çarpan markaları arasında yer alan Amazon Türkiye'nin "müşteri odaklılık" ilkesini merkeze alarak, indirimleri müşterilerin belirlediği proje, jürinin de takdirini kazandı.

Türkiye'de indirim dönemlerinde müşterilerinin beklentilerine "güven" temelli yaklaşımla yanıt veren kampanya, Altın kategoride "En İyi Influencer/Ünlü Kullanımı" ve "En İyi Entegre E-Ticaret Kampanyası", Gümüş kategoride "En İyi Kişiselleştirme" ve Best in Show kapsamında ise "İçgörüye Dayalı Pazarlamanın En İyi Kullanımı" ödülünün sahibi oldu.

İlk kez 2023'te Prime Day döneminde hayata geçirilen kampanyayla müşteriler indirimlerin belirlenme sürecine aktif olarak dahil ediliyor.

Kampanya kapsamında Türkiye'nin çok takip edilen içerik üreticileri ve en çok ziyaret edilen dijital pllatformları "indirim avcısı" olarak seçiliyor ve bu avcılar takipçilerinden ve ziyaretçilerinden indirime girmesini istedikleri ürün ve markalara dair öneriler topluyor.

Şirket de bu önerileri dikkate alarak indirime girecek ürünleri önceliklendiriyor. Böylece Prime Day kampanyası müşterilerin talepleriyle şekillenen bir alışveriş deneyimine dönüşüyor.

Prime Day İndirim Avcıları, 2023'te 1,3 milyon, 2024'te 1,7 milyon ve 2025'te ise 2 milyon talep toplayarak büyümeye devam etti.

"Kampanya dönemlerinde, fiyat hassasiyeti en yüksek seviyeye ulaşıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon Türkiye Perakende Genel Müdürü Burak Erdem, fiyat hassasiyetinin en yüksek seviyeye ulaştığı kampanya dönemlerinde, tüketicilerin yalnızca indirim oranlarıyla değil, aynı zamanda güven duygusuyla da karar verdiğini belirtti.

Bağımsız araştırma şirketi Veri Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen "Tüketici Gözünden İndirim Dönemleri ve Beklentileri Araştırması"nda kendi müşterileri arasında yüzde 83'le "İndirimlerinde en güvenilir online perakendeci" olarak öne çıktıklarını aktaran Erdem, şunları kaydetti:

"Biz de müşteri odaklılık prensibimizden yola çıkarak 'Müşterimizin yerinde olsak nasıl bir indirim kampanyası isterdik?' sorusundan yola çıkarak İndirim Avcıları konseptini hayata geçirdik. Zaman içerisinde bu yaklaşımı, veriye dayalı ve topluluk odaklı bir yapıya dönüştürdük. Aldığımız bu ödüller, dünyanın en müşteri odaklı şirketi olma vizyonumuzun Türkiye'de ne denli güçlü bir karşılık bulduğunun en güzel kanıtı."