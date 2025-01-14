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Amazon, 200'den Fazla Elektrikli Kamyon Siparişi Verdi

Amazon, 200'den Fazla Elektrikli Kamyon Siparişi Verdi
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Amazon, Mercedes-Benz Trucks'tan 200'den fazla elektrikli ağır yük aracı sipariş etti. Bu adım, şirketin 2040'a kadar net sıfır karbon emisyonu hedefinin bir parçası olarak, Avrupa'da sürdürülebilir taşımacılığı desteklemek amacıyla atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Amazon, bugüne kadarki en büyük elektrikli ağır yük aracı (eHGV) siparişini verdiğini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mercedes-Benz Trucks'ın 200'den fazla yeni eActros 600 modeli, 2024 yılı içinde Amazon'un mevcut taşıma ağına dahil edilecek.

Bu sipariş, Amazon'un iklim taahhüdü kapsamında 2040'a kadar tüm operasyonlarında net sıfır karbon emisyonuna ulaşma taahhüdünün bir parçasını oluşturuyor. Taşımacılıkla ilgili bu hedef, güzergah verimliliğinin artırılmasını, sıfır egzoz emisyonlu ve alternatif yakıtlı araçların kullanımının yaygınlaştırılmasını ve şarj altyapısının hızla devreye alınması için özel sektör ile kamu arasında iş birliği yapılmasını kapsıyor.

Yeni elektrikli ağır yük araçları, Amazon'un İngiltere ve Almanya'daki orta mesafeli taşımacılık operasyonlarında kullanılacak. Bu araçların, sıfır egzoz emisyonu sağlayarak yılda 350 milyondan fazla paketi taşıması planlanıyor.

Elektrikli araçların Avrupa'da daha yaygın bir şekilde kullanılabilmesi için şarj altyapısının geliştirilmesi kritik bir rol oynuyor. Amazon, bu kapsamda 360 kilovat gücünde şarj istasyonları kuracak. Bu istasyonlar, 40 tonluk kamyonları yaklaşık bir saat içinde yüzde 20'den yüzde 80'e kadar şarj edebilecek.

Şirket ayrıca, daha uzun mesafeli yolculukları mümkün kılmak için uygun konumlarda harici şarj istasyonlarının kurulmasını desteklemek amacıyla paydaşlarla iş birliği de yapacak.

Mercedes-Benz Trucks tarafından üretilen eActros 600 modeli, uzun mesafeli taşımacılıkta kullanılmak üzere tasarlandı. 600 kilovat saatten fazla batarya kapasitesine sahip olan araç, tek şarjla 500 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. Mevcut ağır vasıta şarj istasyonlarına uyumlu olan eActros 600, gelecekte megavat şarj sistemi (MCS) desteği de sağlayacak.

Avrupa'nın elektrikli ağır yük aracına geçişinde liderlik hedefi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon Küresel Sürdürülebilirlik Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Andreas Marschner, 200'den fazla elektrikli kamyon siparişinin, şirketin Avrupa'da ağır yük taşımacılığında elektrikli araçlara geçiş sürecine liderlik etme konusundaki kararlılığını yansıttığını ifade etti.

Şirketin 2040'a kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşma hedefini anımsatan Marschner, "Deneyimlerimizi paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Avrupa'da daha fazla elektrikli ağır yük aracına geçiş ve Amazon müşterileri için daha verimli, düşük emisyonlu teslimatları desteklemek amacıyla paydaşlarla iş birliği yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Daimler Truck AG Yönetim Kurulu Başkanı Karin Radstrom ise "Alternatif araçlara geçişte öncü olan Amazon'un sürdürülebilir taşımacılıkta çığır açan eActros 600'ü seçmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. eActros 600, tek batarya şarjıyla 500 kilometre menzil sunuyor ve bu sayede dizel kamyonlara güçlü bir alternatif oluyor. Bu aracımız yüksek enerji verimliliği nedeniyle filo operatörleri için karlı bir çözüm olacak." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
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