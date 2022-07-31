Amasya haberi... Amasya'da yapılan yatırımları incelediler - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Amasya haberi... Amasya'da yapılan yatırımları incelediler

Amasya haberi... Amasya'da yapılan yatırımları incelediler

Amasya ekonomi haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Amasya'nın Taşova ilçesindeki yatırımları inceledi.

 - Güncelleme:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Amasya'nın Taşova ilçesindeki yatırımları inceledi.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Kalkınma Ajanları Genel Müdürü Barış Yeniçeri ile Taşova'ya yapılan yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Heyet daha sonra Türkiye'nin turizm cenneti olarak adlandırılan Boraboy Gölü Tabiat Parkı'nı ziyaret etti. Barış Yeniçeri, bu alana yapılan yatırımlar hakkında Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk'ten bilgi aldı.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Barış Yeniçeri'ye coğrafi işaret tescili "Taşova çiçek bamyası"nı hediye etti.

Ziyarete Belediye Başkanı Bayram Öztürk'ün yanı sıra Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, OKA Amasya Yatırım Destek Koordinatörü Erdin Güden ve OKA Amasya Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Murat Şimşek eşlik etti. - AMASYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title