Amasya haberleri | Amasya kirazına coğrafi işaret - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Amasya haberleri | Amasya kirazına coğrafi işaret

İhlas Haber Ajansı - Murat Çelik - Ekonomi
 - Güncelleme:

Amasya haberler... Amasya kirazına coğrafi işaret Amasya'nın kendine has aromasıyla iç ve dış pazarlarda tercih edilen lezzetlerinden Amasya kirazı coğrafi işaretle tescillendi.

Amasya kirazına coğrafi işaret

AMASYA - Amasya'nın kendine has aromasıyla iç ve dış pazarlarda tercih edilen lezzetlerinden Amasya kirazı coğrafi işaretle tescillendi.

Kiraz üretiminde 7. sırada bulunan Amasya'nın bu alanda iddialı olduğunu belirten Vali Mustafa Masatlı, "Amasya kirazı, kendine has aroması ve lezzetiyle, iç ve dış pazarlarda tercih edilen bir üründür" dedi.

Üreticilere 40 bin adet kiraz fidanı desteği sağladıkları geçen yıl yaklaşık 41 bin tonluk kiraz üretiminin yapıldığını hatırlatan Vali Masatlı, verimli geçen bu yıl da 45 bin ton civarında rekolte beklediklerini söyledi.

2020 yılında 4 olan coğrafi işaretli ürün sayısının öncülük ettikleri çalışmalar sonucu Amasya kirazıyla birlikte 12'ye yükseldiğine işaret eden Masatlı, bu noktadan sonra üreticilere düşen görevin kaliteli kiraz üretimini artırmak ve tarımsal üretime üst seviyede katkı sunmak olduğunu vurguladı.

Amasya kirazının tescil belgesi, meyve diyarı olarak bilinen Ziyaret beldesinin Belediye Başkanı Mehmet Uyanık'a verildi. Programa, AK Parti Amasya Milletvekili Levent Karahocagil, Amasya Belediye Başkan Vekili Ahmet Çoban, YHKB Müdürü Mustafa Örgüt, protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - Ekonomi

Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title