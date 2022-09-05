Amasya ekonomi haberleri... Geçen yılın en kurak kenti Amasya'da ayçiçeği üretimi bu yıl 2 kat arttı

Türkiye'de geçen yıl yağışların azlığı nedeniyle en kurak kentler arasında olan Amasya'da valilik suya az ihtiyaç duyan ayçiçeği üretimini destekledi. Bu yılki yağışların da olumlu etkisiyle üretimin yaklaşık 2 kat artacağı tahmin ediliyor.

Geçen yıl 47 bin ton ayçiçeği üretimi yapılan kentte, bu yıl 222 bin327 dekar alanda başlanan hasatta rekoltenin 79 bin tona ulaşması bekleniyor. Yaklaşık 2 katı bulan bir verim artışının görüldüğünü açıklayan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "Bu sene kıraçta bile ortalamamız 300 kilonun üzerinde" dedi.

Ortaköy'de gerçekleştiren yağlık ayçiçeği hasadına katılan Mustafa Masatlı, geçen yıl kuraklığın etkilerinin azaltılması amacıyla bin 900 üreticiye ayçiçeği tohumu dağıttıklarını bu yılda uygulamayı sürdürüp 3 bin 200 çiftçiye 6,4 milyon TL tutarında destek sağladıklarını hatırlattı. 2021 yılının son dönemi ve 2022 yılının başlarında görülen yağışların göl ve barajlar ile su kaynaklarındaki su seviyesini artırdığına değinen Vali Masatlı, "Ciddi bir ürün, verimlilik artışı var. Normalde ayçiçeğinde dekar başına 150, 200 kilo idare edilebilen miktardır. Bu sene kıraçta bile ortalamamız 300 kilonun üzerinde" diye konuştu.

Biçerdövere binip hasadı gözlemleyen Masatlı üreticilerle de sohbet etti. İncelemede İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin de yer aldı. - AMASYA